نجم مغربي جديد يدخل دائرة اهتمامات الزمالك

كشفت تقارير صحفية، في الساعات الماضية، أن أحد لاعبي دوري المحترفين المغربي دخل دائرة مصالح نادي الزمالك، تمهيدًا لضمه خلال انتقالات الصيف المقبل لدعم صفوف الفارس الأبيض الموسم المقبل.

ذكرت صحيفة “مغرب بيريز” المغربية أن الزمالك أبدى اهتمامه بالتعاقد مع نجم مولودية وجدة ياسين العبيري.

وأكدت الصحيفة في تقريرها أن أحد مسؤولي الزمالك اتصل بوكيل اللاعب الذي استطاع معرفة موقفه من الانضمام إلى الفارس الأبيض.

لابهري يبلغ من العمر 28 عامًا، لكن لا يزال لديه عقد مع ناديه الحالي لمدة ثلاث سنوات، حيث ينتهي عقده في 30 يونيو 2024.

يذكر أن صحيفة “هسبورت” المغربية أفادت في وقت سابق أن الزمالك بدأ مفاوضات في جدة مع نادي الفتح الرباطي للحصول على خدمات مهدي مبارك الذي تلقى عروضا كثيرة في الأيام الأخيرة للحصول على خدماته، وعلى الأخص، ناديي الترجي والمستقبل التونسي إلى جانب الوداد والرجاء والأهلي من قطر.

وذكرت الصحيفة أن اللاعب يفضل البقاء في الدوري المغربي حيث يدرس بعض العروض المحلية من الوداد والوداد وينتظر منهم تقديم عرض يتناسب مع طموحاته الاقتصادية لكسب جهده الفني هذا الصيف.