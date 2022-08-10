نجم منتخب الشباب يوضح حقيقة مفاوضات الأهلي معه وسر احتفال “البوكس”

كشف صلاح باشا، المهاجم الإيطالي لأودينيزي والمنتخب المصري، حقيقة مفاوضات الأهلي للتعاقد معه وسر احتفال الفريق ضد السعودية.

وقال باشا في بيان صحفي إن بعض لاعبي كرة القدم المصريين ومنهم شيكابالا أرسلوا له ولزملائه بعض الرسائل التحفيزية قبل المباراة وطلب منهم الاحتفال بطريقتهم الخاصة مع زيزو ​​إذا سجل هدفا.

وعبر صلاح باشا عن سعادته بخبر متابعة فيتوريا للمدرب الوطني الأول، مؤكدا أنه على أتم الاستعداد وينتظر دعوة في أي وقت.

وعن مفاوضات الأهلي معه قال “لم يكن هناك تفاوض مع أي نادي مصري. أنا أركز على الاحتراف، وإذا فضلت العودة إلى مصر في المستقبل فسأعود إلى الأهلي، لأنه بلدي”. الصفحة الرئيسية.”

وتابع “تلقيت أكثر من عرض في إيطاليا، لكن هدفي هو أن أكون مع فريق أودينيزي الأول بشكل منتظم”.