نجم منتخب مصر على رادار الأهلي في الميركاتو الصيفي

وأكد الإعلامي محمد شبانة أن أحد وكلاء اللاعبين رشح كريم حافظ لاعب منتخب مصر للنادي الأهلي بعد انتهاء عقده مع نادي ملاطية سبور التركي.

وأوضح “سوارش رفض مقترحات لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح لتجديد دماء صفوف الفريق بضم لاعبين جدد في الفترة المقبلة”.

وأضاف “أمير توفيق مدير التجنيد عرض على كريم حافظ التعامل مع الكرة لدعم اليسار المهاجم خاصة بعد التذبذب الملحوظ في مستوى التونسي علي معلول في الفترة الأخيرة بعد تماسك المباريات”. . “

وتابع “مصير كريم حافظ سيكون بيد المدرب البرتغالي ريكاردو سواريس الذي طلب منحه كل الصلاحيات لاختيار نوع اللاعبين الذين يستحقون اللعب مع الأهلي”.

وختم “الرغبة في اتجاه الكرة لتعزيز جبهة اليسري بعد استقرار رحيل محمود وحيد وغموض موقف محمد شكري بعد غيابه عن المشاركة مع سموحة جعله يفكر بضم لاعبين من خارج النادي”. الدوري المصري. خلال الفترة القادمة “.

يستضيف ملعب الكلية الحربية مباراة مهمة بين الأهلي والمقاصة، مساء الأربعاء 27 يوليو، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بالجدول برصيد 51 نقطة، مع تبقي مباراتين، فيما يحتل المصري المقاصة المركز الثامن عشر برصيد 15 نقطة.