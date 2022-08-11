نجم منتخب مصر يقترب من اسبانيول الإسباني

كشفت تقارير صحفية عن خطوة جديدة تقرب نادي إسبانيول الإسباني من التعاقد مع عمر مرموش نجم المنتخب المصري هذا الصيف.

وكان نادي إسبانيول الإسباني قد أعلن، اليوم الخميس، أنه أنهى رسميا عقد لاعبه وو لي، ليعود لصفوف فريق شنغهاي بوت في الموسم الجديد.

وبالتالي، سيتم تقليص عدد اللاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي في قائمة الفريق، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام ضم مرموش.

وأكدت صحيفة “سبورت” الكتالونية، أن إسبانيول سيحاول التخلص من أحد لاعبيها الأجانب، من أجل إنهاء العقد مع لاعب وادي دجلة السابق.

جدير بالذكر أن مرموش لعب الموسم الماضي على سبيل الإعارة من فولفسبورج إلى شتوتجارت، وتمكن من مساعدة فريقه على البقاء في الدرجة الأولى.