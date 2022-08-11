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نجم منتخب مصر يقترب من اسبانيول الإسباني

كتب newsaفي آخر تحديث
نجم منتخب مصر يقترب من اسبانيول الإسباني

كشفت تقارير صحفية عن خطوة جديدة تقرب نادي إسبانيول الإسباني من التعاقد مع عمر مرموش نجم المنتخب المصري هذا الصيف.

وكان نادي إسبانيول الإسباني قد أعلن، اليوم الخميس، أنه أنهى رسميا عقد لاعبه وو لي، ليعود لصفوف فريق شنغهاي بوت في الموسم الجديد.

وبالتالي، سيتم تقليص عدد اللاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي في قائمة الفريق، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام ضم مرموش.

وأكدت صحيفة “سبورت” الكتالونية، أن إسبانيول سيحاول التخلص من أحد لاعبيها الأجانب، من أجل إنهاء العقد مع لاعب وادي دجلة السابق.

جدير بالذكر أن مرموش لعب الموسم الماضي على سبيل الإعارة من فولفسبورج إلى شتوتجارت، وتمكن من مساعدة فريقه على البقاء في الدرجة الأولى.