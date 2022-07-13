نجم منتخب مصر يقترب من اللعب في الدرجة الثانية بالدوري الفرنسي

ذكرت تقارير صحفية تركية أن المهاجم المصري مصطفى محمد أصبح شخصًا غير مرغوب فيه في نادي غلطة سراي التركي.

أفادت الأنباء أن إدارة النادي التركي تحاول التخلص من مصطفى محمد خلال الميركاتو الصيف الحالي.

تزعم التقارير التركية أن إقامة مصطفى محمد في غلطة سراي تسبب في خسائر مالية فادحة للنادي.

بعد أن خرجت من حسابات المدير الفني لفريق غلطة سراي التركي.

وأوضح أن نادي غلطة سراي ليس لديه خطط لاستمرار مصطفى محمد في صفوف الفريق.

في ظل تراجعه بشكل ملحوظ خلال الموسم الماضي.

وأشار إلى أن هناك اهتماما من عدة أندية فرنسية بالتعاقد مع اللاعب خاصة تولوز الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الفرنسي.

قدم نادي تولوز عرضًا رسميًا لتولي خدمات مصطفى محمد، مقابل 4 ملايين يورو، لكن إدارة النادي التركي رفضت عرض تولوز.

إدارة نادي غلطة سراي تريد بيع مصطفى محمد مقابل 8 ملايين يورو.

ومع ذلك، أشارت التقارير إلى أنه إذا تم تقديم عرض للاعب بقيمة 6 ملايين يورو، فإن الإدارة ستوافق على رحيله.