نجوم الاتحاد خط أحمر.. الحائلي يتعهد بـ”كشف” المؤامرات

تعهد أنمار الهِيْلي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد بـ “فضح” المؤامرات ضد قلعة العميد ونجوم الفريق الأول لكرة القدم.

وتعرض الاتحاد لأزمات كبيرة فِيْ السنوات الأخيرة، من خسارة ألقاب الدوري المحترف وكأس الملك، إلَّى عقوبات لجنة المحترفِيْن السعودية، فِيْ قضية نادي النصر والنجم المغربي عبد الرزاق حمدالله.

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وأعلنت لجنة الاحتراف فِيْ وقت سابق، عَنّْ حرمان العميد من عقود “فترة قياسية”، مع إيقاف حمدالله ومدير النادي مشعل السعيد “4 أشهر”، والرئيس التنفِيْذي حميد البلوي “6 أشهر”. فِيْ إطار المفاوضة بينهما خلال الفترة المحمية لعقد اللاعب مع النصر.

* الهِيْلي يتعهد بـ «فضح» المؤامرات ضد الاتحاد

وقال الهِيْلي فِيْ تغريدة عبر حسابه بموقع التدوين الصغير “تويتر” “نجوم الاتحاد وموظفوهم لي (خط أحمر)”.

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وأكد رئيس الاتحاد أنه لن يسمح “لمن هُو” بالسقوط أو التعدي على نجومه وموظفِيْ النادي.

وشدد أنمار الهِيْلي على أن العمل فِيْ الاتحاد سيكون مختلفا خلال الموسم الرياضي الحالي، واعدا بعدم السكوت وفضح كل حيل المتآمرين على هذا الكيان العظيم.