نجوم الفن بحالة صدمة بعد وفاة جورج الراسي.. والوسوف يعلق كارثة

أعرب عدد من نجوم الفن والمشاهِيْر عَنّْ صمتهم إزاء وفاة الفنان اللبناني جورج الراسي، فِيْ الساعات الأولى من صباح السبت، بعد حادث مروري مروع، على الحدود بين لبنان وسوريا.

وكتب الفنان السوري جورج وسوف “ما هذا الخبر المحزن هذا الصباح إنه مبكر جدا يا جورج. الله يصبر على عائلة الفنان جورج الراسي على هذه الكارثة، وعلى أسرة الفنان”. الأطفال الذين كانوا معكَمْ خالص العزاء لكل محبي # جورج_الراسي.

وعلقت الفنانة اللبنانية كارول سماحة “ما هذا الخبر الصعب اليوم رحم الله شبابك يا جورج 🙏🏻 ورحم الله أهلك على خسارتك 🙏🏻 قلبي وأفكاري معك نادين، أعطاك الله القوة لتجاوز هذا الألم .. يرحم الله 🙏🏻 “.

كَمْا أعربت الفنانة يارا عَنّْ صدمتها قائلة “ما هذه النبأ المحزن والمؤلم الذي يسبب ألماً فِيْ القلب رحمهم الله # جورج_الرسي وكونهم روحهم فِيْ الجنة ويصبر أهلهم يا رب. 🙏🏻.

وكتبت الفنانة إليسا “رحم الله جورج الراسي وصبر ألطو وأهله. أخبار قبيحة، عَنّْدما وقع عمرو ضحية لحوادث السير التي تسرق أفضل شبابنا. روحي فِيْ الجنة يا رب وتعازي صديقتي نادين الخاصة “.

ومن المعزين أيضا الفنانة مادلين مطر التي علقت قائلة “الفنان الصديق # جورج_الراسي !!!!! لا أدري ما أقصده الله يرحمك ويغفر لك 😞 أنت جدا صُدم الشباب الخاسر 💔 الحياة كانت كثيرة عليك تعازينا الحارة للممثلة نادين الراسي والعائلة الكريمة.

وكتب الممثل باسم مغنية “#Georgalrassy فقدت شبابها. فهمتك. تعازيّ لصديقة # نادين الراسي وعائلتها الكريمة. جزاكَمْ الله الصبر “.

وقال الفنان جو رعد “تعازينا # نادين الراسي، ربنا يرحمك، فِيْ وفاة شقيقها # جورج الراسي، فِيْ حادث سير مروّع على طريق المصنع إنا لله وإنا لله وإنا إليه راجعون. وإنا إليه راجعون “.

وعلقت الفنانة داليدا خليل “ما رعب هذا الخبر جورج الراسي يرحمك الله ويصبر عائلتك.

وكتب وسام الأمير استيقظت على خبر مؤلم للغاية عَنّْ رحيل الفنان جورج الراسي فِيْ حادث مروري مروع! ◼⬅️ أتقدم بأحر التعازي لأسرة الفنانة غور الراسي وصديقتنا العزيزة نادين الراسي على ما تعرض له من ألم ومؤلمة، نتمنى أن يدخله الله عليه السلام،،، 🤲🖤 # وسام- أميرNadineElRassi #NadineElRassi. “

وأفادت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية الرسمية أن الراسي، 39 عاما، “توفِيْ بعد اصطدام سيارته بحاجز وسطي فِيْ بلدة المصنعة، عَنّْد النقطة الفاصلة بين الحدود اللبنانية والسورية، أثناء قدومها من الحدود. مع سوريا”.