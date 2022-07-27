شارك الممثل المصري حسن الرداد مقطع فِيْديو مع متابعيه يحاول فِيْه خلق جو من الفرح من خلال توثيق الأوقات الممتعة التي يقضيها أثناء ممارسة الرياضة.

ظهر حسن الرداد فِيْ الفِيْديو الذي نشره أثناء ممارسة الرياضة، حيث طلب منه المدرب أربع مرات أن يحمل أوزانًا، وكان مترددًا فِيْ قبولها فقط، لكن المفاجأة جاءت عَنّْدما أعلن تعبه من حمل تلك الأثقال. وبعد ذلك اتضح أن هناك شخصين يضطلعان بمهمة لا يمكنه القيام بها بمفرده.

وتعليقًا على الفِيْديو قال حسن الرداد “ضع فِيْ اعتبارك أن حلمك توقف. بالإصرار والتصميم ستحقق ما تريد”.

لاقى هذا الفِيْديو الكثير من التفاعل من النجوم الذين عبروا عَنّْ إعجابهم بهذا الفِيْديو، وخاصة إسعاد يونس ومها الصغير وأحمد زاهر وآية طيبة ودارين حداد ونسرين أمين وعمرو يوسف وأروى جودة وبدرية طلبة.

كَمْا اتفق المتابعون بالإجماع على الروح البهِيْجة والعفوية لحسن الرداد الذي يحاول مشاركتها معهم فِيْ يومياته.

وعلق أحد المتابعين “كنت أتوقع ذلك، لأنه عَنّْد ة الفِيْديو اتضح أن هناك شخصين بجانبه يحاولان حمل أثقال”.

وأضاف آخر “يجب أن تلبس الحزام. هذا التمرين خطأ، كَمْا يفضل الإمساك بالأوزان لرفعها من الوسط”.

وفِيْ السياق ذاته، كشف الممثل حسن الرداد، خلال لقاء تلفزيوني، أنه فقد نحو 16 كيلوغراما، بعد تعرضه لبضعة كيلوغرامات زائدة، منذ أن وصل وزنه إلَّى 99 كيلوغراما.

وكشف رداد عَنّْ سر خفة حركته، مشيرا إلَّى أنه امتنع عَنّْ تناول جميع الأطعمة التي يحبها، وخاصة الكعك والمانجو، واستبدلها بالأطعمة المسلوقة والمشوية.

وأشار إلَّى أنه علم بعدة قضايا من خلال المعلومات التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أدرك أن ما يأكله مضر بالصحة.

وردا على سؤال حول عزوفه عَنّْ تناول الطعام من يد زوجته، مازحت إيمي سمير غانم مع المستمعين قائلة “إنها أفضل من طلب التوصيل فِيْ مصر، مشيرة إلَّى أن زوجته أعدت بعض الطعام”. له مؤخرا.