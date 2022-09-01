نجوم “حواري الخير” يتحدثون عَنّْ شخصياتهم.. وعبير شمس الدين أتعرض للظلم

يواصل المخرج السوري زهِيْر غريبة تصوير مشاهد مسلسل “هُواري الخير” من تأليف عدد من الكتاب وإنتاج شركة أفاميا للإنتاج الفني.

تدور أحداث العمل فِيْ بيئة شامية ضمن خماسي وثلاثيات تتعامل مع قصص مختلفة، وقصص اجتماعية وإنسانية.

أثناء حضوره لكاميرا “العرب اليوم”، خلف كواليس تصوير المسرحية، تحدث المخرج ظهِيْر غريبة عَنّْ كَيْفَ يتحدث المسلسل عَنّْ الحياة فِيْ الأحياء القديمة فِيْ ليفانتي، والأجواء الشعبية وكَيْفَ سادت مشاعر الحب والأخوة فِيْ العلاقات. من الأفراد. كَمْا يقدم دروسًا من خلال القصص التي تعكس الصراع بين الخير والشر.

من جهته، أوضح المنتج فراس الجاجة، صاحب شركة الإنتاج الفني “أفاميا”، أن تنوع القصص المعروضة فِيْ العمل يهدف إلَّى معرفة أكثر من قِصَّة فِيْ أكثر من مكان فِيْ بحار ليفانتي القديمة. ومن خلال الموقع الرسمي جاء اسم “هُواري الخير”.

قال الفنان سعد مينا، إنه يشارك فِيْ أكثر من خمس شخصيات مختلفة، موضحًا أن تقديم جهاد الخير والشر فِيْ هذا المسلسل أمر بسيط ومع الحب ؛ لتقديم شيء محترم قدر الإمكان، كَمْا قال.

وأوضحت الفنانة عبير شمس الدين، أنها تلعب دور شخصية فِيْها الكثير من الوضعية، وتتعرض للظلم، ويأتي فارس الأحلام للدفاع عَنّْها وإنصافها والزواج منه.

وأضاف أن التصوير يتم بشكل عفوي وشفاف، بهدف تقديم عمل يعكس البيئة المشرقية الحقيقية التي تحتوي على المواقف البشرية والرجولة والشهامة التي تميز أهل ليفانتي، وما ينقصنا فِيْ أعمال أخرى من أجواء بلاد الشام التي تقديم نماذج مختلفة من هذه البيئة مرسومة فِيْ العقل.