نجوم سوريا يودعون أنطوانيت نجيب

نعى العديد من الفنانين السوريين رحيل الفنانة أنطوانيت نجيب، بعد وفاتها صباح الأربعاء، عَنّْ عمر يناهز 92 عاما، بعد معاناتها من المرض.

ونشرت الفنانة وفاء موصلي صورة للفنانة الراحلة على صفحتها على فِيْسبوك وأرفقتها بتعليق أعربت فِيْه عَنّْ حزنها قائلة “عزيزتي أنطوانيت نجيب، بروح الرحمة والصفاء والسلام لن ننساك أبدًا”. . “

كَمْا أعربت الفنانة ريم عبد العزيز عَنّْ حزنها على نبأ وفاة نجيب، مشيرة إلَّى أن ضحكاتها وحبها الدائم لن يضيع، وكتبت “حبيبنا كلنا طوني كَمْا كنت تحب أن تدعوك بالله. ارحم روحك الطيبة، تعازينا جميعا ولعائلتك العزيزة “.

ووصفتها الفنانة سوسن ميخائيل بـ “اللطيفة والمحبة”، متمنية لها الرحمة حيث نشر صورة للمتوفاة على إنستجرام وعلقت عليها قائلة “كل حياتك كنت لطيفة ومحبة لكل الناس، وحياتك تحبها. فِيْ آخر لحظة فِيْ حياتك، سنفتقدك كثيرًا، ورحمة لروحك، ولتكن ذاكرتك أبدية.

من جهتها، أعربت الفنانة تماضر غانم أيضا عَنّْ تمنياتها الله لها الصبر والعزاء لأسرة الفقيد، مشيرة إلَّى أن رحيلها يضر بالجميع، قائلة “لقد رحل ستة من الجميع، يرحمكَمْ الله ويصبركَمْ عليه”. “. قلبك يا سام. لقد حزنت على موتك “.

كَمْا تفاعل الفنان قاسم ملحو مع نبأ وفاة الفنانة، فكتب عبر صفحته الشخصية على فِيْسبوك “رحمة لروحك يا أنطوانيت نجيب، تعازي جمهُورها وعائلتها، خاصة حفِيْدها فادي الشامي”.

ونشرت الفنانة فاديا خطاب صورة جمعتها الراحلة أنطوانيت عبر حسابها الرسمي على إنستجرام وعلقت “فرع دمشق لاتحاد الفنانين ينعي الفنانة والصديقة أنطوانيت نجيب برحيل شريكتها”. الفنانة أنطوانيت نجيب إنا لله وإنا إليه راجعون، فتكون ذكراها خالدة رحمها الله “. ويسكنها الجنة السعادة “.

من جهته، أعرب المخرج محمد زهِيْر رجب عَنّْ حزنه الشديد على نبأ وفاة الفنانة، مشيرًا إلَّى أنها ستترك فراغًا كبيرًا، حيث كتب على صفحته الشخصية على فِيْسبوك “الحبيب من الجميع، القلب الطيب والمحب”. يا أنطوانيت نجيب الفنانة القديرة، وداعا، ستترك فراغا كبيرا، أعمق التعازي “لأسرة الفن العربي والسوري وعائلته ومحبيه، وخاصة الصديق الفنان فادي الشامي”.

كَمْا كتبت الفنانة ديما الجندي عبر خاصية الأستوري على إنستجرام “الله يرحمك يا روحك العزيزة والعطاء، روحك فِيْ الجنة”، وربطت كلماتها بصورة الفقيد. .

من جهتها، قالت الفنانة أمل عرفة “الطريق لم يكن سهلاً يا أنطوانيت نجيب، وداعاً، رحمها الله”.

وكان فرع دمشق لاتحاد الفنانين قد أعلن نبأ وفاة الفنانة أنطوانيت نجيب عبر صفحته على فِيْسبوك قائلة “فرع دمشق ينعى رحيل زميلته الفنانة أنطوانيت نجيب. ونبلغكَمْ فِيْما بعد بتاريخ الجنازة والدفن وتاريخ العزاء، نحن من عَنّْد الله وإنا من عَنّْده، ونعود، فليكن ذكركَمْ خالدا ”.

كَمْا أكد رئيس فرع نقابة الفنانين بدمشق تماضر غانم، خلال اتصال هاتفِيْ بموقع “العرب اليوم”، أن الراحلة أنطوانيت نجيب أصابها التعب مساء الثلاثاء، بعد خضوعها لغسيل الكلى. والحزن على خسارته و “حنانه” و “قلبه الطيب”، بالإضافة إلَّى مرافقته للفنانين على عدة مراحل.