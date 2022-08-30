نجوى فؤاد إلَّى المستشفى بعد سقوطها فِيْ “الحمّام”.. وهذه تفاصيل حالتها

تعرضت الفنانة والراقِصَّة المصرية نجوى فؤاد، خلال الساعات الماضية، لمشكلة صحية اضطرت بسببها للخضوع لفحوصات طبية، حيث قالت إنها سقطت فِيْ “حمام” منزلها صباح الثلاثاء. لذلك اتصل بسيارة إسعاف لنقلها إلَّى المستشفى.

وأوضحت نجوى فؤاد، فِيْ تصريحات لـ “العرب اليوم”، أنها أصيبت بعدة كدمات شديدة فِيْ ركبتها منعتها من التحرك عليها، حتى أنها نقلت سيارة إسعاف إلَّى المستشفى وأخذتها إلَّى منزلها، مبينة أنها أجرت تصويرًا مقطعيًا. مسح وانتظار النتائج لتحديد العلاج الذي يجب اتباعه خلال الفترة القادمة.

وقال إنه أوقف جلسات العلاج الطبيعي فِيْ منطقة ظهره، حيث يعاني من آلام فِيْ الغضروف، مضيفًا أنه سيعود لاستكَمْال العلاج لاحقًا.

وأشارت الفنانة المصرية إلَّى أنها اعتذرت رسميًا عَنّْ مشاركتها فِيْ مسلسل “الضحك” الذي كان من المقرر أن تشارك فِيْه وفقًا لاستجابتها للعلاج الطبيعي، لكن سوء الحالة الصحية منعها من البدء فِيْ تصوير مشاهدها فِيْ العمل، وهِيْ وعلق، “أنا من خسر. إنها جيدة مثل هذه الوظيفة، لكنها جزء من العَنّْاية بصحتي “.

وأفِيْد عَنّْ انضمام نجوى فؤاد رسميًا إلَّى نجوم مسلسل “البكاء الضاحك”، وأنها تجسد دور ضيف الشرف، والتي ستكون فِيْها مدربة الرقص لبادية مصبني، وهِيْ الشخصية. فِيْ الورق. للفنانة اللبنانية رزان مغربي، فِيْما تدور أحداث المسرحية حول حياة الفنان الراحل نجيب الريحاني ووجوده فِيْ مصر من أوائل القرن العشرين حتى عام 1949.

يضم مسلسل “الضحك الضاحك” عددًا كبيرًا من الفنانين منهم عمرو عبد الجليل ومصطفى شوقي الذي يؤدي شخصية سيد درويش، ورزان المغربي، وبادية مصبني، ومحمد سليمان بدور ستيفن روستي، والمسلسل من تأليف محمد. الغيطى وإخراج محمد فاضل.

تجدر الإشارة إلَّى أن آخر عمل قدمته نجوى فؤاد كان من خلال فِيْلم “قهُوة بورصة مصر” الذي عُرض عام 2022 وجمع العديد من الفنانين منهم علاء مرسي، صلاح عبد الله، حسن حسني، لطفِيْ لبيب، صبري عبد. منعم وفنانين آخرين، والفِيْلم من تأليف علاء مرسي وإخراج أحمد نور.