نجوى فؤاد تسابق الزمن للحاق بمسلسل “الضاحك الباكي” بعد غياب عامين‎‎

أكدت الفنانة والراقِصَّة المصرية نجوى فؤاد، أن الشركة المنتجة لمسلسل “البكاء الضاحك” الذي يرصد تاريخ مصر فِيْ الفترة التي عاش فِيْها الفنان المصري الراحل نجيب الريحاني، اتصلت بها للتعاقد على ورقة لها فِيْ العمل، تشير إلَّى أنها تسابق الزمن للحاق بالعمل الذي بدأته.

وأضافت نجوى فؤاد، فِيْ تصريحات خاصة لـ “العرب اليوم”، أنها رشحت للعب دور “مدربة الرقص”، حيث تقوم بتدريب بديعة مصبني، زوجة نجيب الريحاني، على الرقص، وهِيْ الشخصية التي تؤديها الفنانة اللبنانية. رزان مغربي، مشيرة إلَّى أنها تواصل حاليًا جلسات العلاج الطبيعي حتى تقرر المشاركة فِيْ العمل الراقص من عدمه.

نجوى فؤاد، التي تعود للفن مرة أخرى بعد غياب عامين، أوضحت أنها لم تكن من بين نجمات المسرحية حتى يوم أمس الخميس، مشيرة إلَّى أنه عَنّْدما تم الاتصال بها بشأن هذا الدور الذي رشحت له قبل وقت طويل من بدء المسرحية. تستعد للعمل، لم تجب عَنّْ عقدها من عدمه، لأنه يعتمد على سؤال استجابتها للعلاج ومدى تحسنها خلال الفترة القادمة.

أشارت نجوى فؤاد إلَّى أنها تعاني من أزمة صحية منذ فترة طويلة بسبب إصابة غضروف ظهرها، الأمر الذي أجبرها على اتباع برنامج علاجي قائم على جلسات العلاج الطبيعي، مضيفة أنها تأمل أن يكَمْل الله تعافِيْها حتى تعود إلَّى وضعها الطبيعي. . العمل ويعود للجمهُور مرة أخرى.

وتأتي تصريحات نجوى فؤاد بعد أن تم الكشف عَنّْ انضمامها رسميًا إلَّى نجوم مسلسل “صرخة الضحك” وأنها تلعب دور ضيف الشرف الذي ستكون فِيْه مدربة رقص رائعة، بينما تدور أحداث العمل حول الحياة. للفنان الراحل نجيب الريحاني ووجوده فِيْ مصر من أوائل القرن العشرين حتى عام 1949.

يضم مسلسل “الضحك الضاحك” عددًا كبيرًا من الفنانين منهم عمرو عبد الجليل ومصطفى شوقي الذي يؤدي شخصية سيد درويش، ورزان المغربي، وبادية مصبني، ومحمد سليمان بدور ستيفن روستي، والمسلسل من تأليف محمد. الغيطى وإخراج محمد فاضل.

يذكر أن آخر عمل قدمته نجوى فؤاد كان من خلال فِيْلم “قهُوة البورصة المصرية” الذي عُرض عام 2022 وجمع العديد من الفنانين من بينهم علاء مرسي، صلاح عبد الله، حسن حسني، لطفِيْ لبيب، صبري عبد المنعم. ، والعديد من الفنانين الآخرين، والفِيْلم من تأليف علاء مرسي وإخراج أحمد نور.