نجوى فؤاد لـ محمد عطية إحنا مؤمنين وما عَنّْدنا مخرج لكلامك الفاضي

أعربت الفنانة المصرية نجوى فؤاد عَنّْ استيائها الشديد من تصريحات مواطنها الفنان محمد عطية، بسبب تصريحاته الأخيرة حول دعم فكرة التعايش، وهُو إقامة علاقة زوجية كاملة دون اللجوء إلَّى أي دور رسمي. . لكلا الطرفِيْن للعيش فِيْ منزل واحد.

وأكد فؤاد فِيْ بيان صحفِيْ أنه لا يصح مناقشة مثل هذه الموضوعات التي تسبب البلبلة، مشيرا إلَّى أنه لا يجوز الحديث أو مناقشة أي شيء فِيْ القرآن، قائلا “نحن مسلمون ومؤمنون، ولا مخرج لنا. كل هذا الكلام الفارغ “.

وتعليقًا على تصريحات الفنان محمد عطية، أضاف الفنان “لا جدوى من الحديث عَنّْ هذه الحاجات. ممنوع التدخل فِيْ كلام ربنا الذي أنزل علينا وفرض علينا”.

من جهة أخرى، قدم المحامي المصري سمير صبري شكوى إلَّى النائب العام ونيابة أمن الدولة العليا فِيْ مصر ضد الفنان محمد عطية، متهماً إياه بالتحريض عليه على بث الفتنة والرذيلة والفجور والفجور.

وقال المحامي سمير صبري فِيْ تصريحات صحفِيْة “محمد عطية يدعو إلَّى الدعارة فِيْ المجتمع المصري لأن الله شرع العقود والغرض منها الحفاظ على كرامة المرأة وحقوقها وحقوقها الناتجة عَنّْ هذا الزواج والحفاظ على النسل”. ، وعدم اختلاط الأنساب، لأن ما يطلبه ليس زواج شرعي كامل، بل دعوة للدعارة، وإكثار الفسق، وإقامة علاقة جسدية متكاملة دون زواج شرعي.

بعد الجدل الكبير الذي أثارته تصريحاته، خصص الفنان محمد عطية فقرة للرد على أسئلة متابعيه عبر حسابه على “إنستجرام”، وأجاب على سؤال أحد متابعيه، جاء فِيْه مشكلة فِيْ عقد الزواج لضمان الحقوق ” قال حقوق الرجل كَمْ عدد من أوقف حياتها بعد الزواج بسبب مسائل الحضانة وتهديد الزوج لها بأولادها كَمْ عدد الأشخاص الذين عانوا من معاناة مادية ونفسية بسبب أزمات عقود فِيْ النهاية العقد مع شخص سيء يستغلها على حسابه، خاصة إذا كان على طريق مدعوم من المجتمع والقانون، لذلك أعود وأقول إن أصل الزواج فِيْ الأديان لم يكن فِيْ العقود. .

حاول أحد المتابعين استفزاز الفنانة المصرية بسؤاله عما إذا كان يسمح لشقيقته بممارسة الجنس دون زواج، ليوضح لمحمد عطية أن لها كل الحق فِيْ فعل ما تشاء، لأنها تمتلك عقلًا. يتخذ من خلالها قراراته، مشيراً إلَّى أن المرأة ليست ملكاً للرجل، وأن سؤاله يتعارض مع مبدأ المساواة.