نجوى كرم بحفلها فِيْ دمشق شكران مرتجى أبكتني.. وكاد يُغمى علي من الفرح

لاقى حفل الفنانة اللبنانية نجوى كرم، الذي أحيته فِيْ قلعة دمشق بالعاصمة السورية، جمهُورًا كبيرًا وحقق نجاحًا كبيرًا.

فِيْ مؤتمر صحفِيْ. وأعربت كرم عَنّْ سعادتها بالغناء مرة أخرى فِيْ سوريا، بعد فترة انقطاع بسبب الظروف، وغمرها الاستقبال الحاشد والرائع، والعاطفة العميقة للجمهُور السوري الذي توجها بمغنية فِيْ قلوبهم. ليحصد ما زرعه فِيْ بداياته الفنية واجتهاده وشغفه الفني.

وقالت الفنانة اللبنانية “بدأت أبكي عَنّْدما رأيت الفنانة شكران مرتجى فِيْ الكواليس، حيث استقبلتني بحماس وحب وكأنها سورية وأنا لبنان”.

وأشار إلَّى أنه عَنّْدما صعد إلَّى المسرح تذكر الكثير من الذكريات والحفلات والمهرجانات التي أقامها فِيْ السابق فِيْ سوريا، حيث بدأ.

وعبر عَنّْ امتنانه للاستقبال المميز الذي لا يوصف وكرم الضيافة وهتافات الشعب السوري، مؤكدا أنه كاد يغمى عليه قبل أن يصل إلَّى المسرح من شدة الفرحة.

وأوضحت أنه لا يوجد فن بدون رسالة، ورسالتها كَمْغنية هِيْ زرع الفرح فِيْ قلوب معجبيها، وتسعى جاهدة للابتعاد عَنّْ الصور النمطية أو التقليدية، وهذا أمر طبيعي، لكن هناك أحمر. سطور فِيْ لونها الغنائي، ولا يمكن تخطي هذه السطور أو اللون الذي أحبه من خلاله الجمهُور، ومن الضروري مواكبة العصر ولكن بطريقة غير مبتذلة.

أما أحزابهم ؛ وذكرت نجوى كرم أن الحفلات لا يتم الإعلان عَنّْها فِيْ الغالب إلا فِيْ وقتها، وحفلة قلعة دمشق كانت مفاجأة ووعدت الجمهُور بمفاجآت أخرى.