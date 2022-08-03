نجوى كرم عَنّْ حفلها فِيْ سوريا قلبي عم يدق

الفنانة اللبنانية نجوى كرم تستعد لإحياء حفل فِيْ سوريا يوم 18 آب.

وعبرت كرم عَنّْ سعادتها بالحفل القادم فِيْ قلعة دمشق وقالت “قلبها ينبض فرحا” على حد تعبيرها.

ونشرت النجمة اللبنانية مقطع فِيْديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن مقاطع وأجزاء من أغانٍ وحفلات سابقة فِيْ سوريا.

وقالت نجوى خلال الفِيْديو “هل ممكن أن أعود إلَّى سوريا وأغني مرة أخرى. فاتنا حفلات بلاد الشام. أريد أن أكون سعيدا عَنّْدما أعرض فِيْ الحفلات السورية أني مطربة لبنان وأغنيها. سوريا قلبي بيدق “.

وكتب فِيْ الفِيْديو معلقًا “كَمْا تعودت منذ بداياتي مع جمهُور حقق أهم النجاحات فِيْ حياتي الفنية، سنلتقي مجددًا فِيْ 8/8 فِيْ ليفانتي فِيْ” قلعة دمشق “. – سوريا لنعود لذكرى أجمل أيام عشناها معا.

وحظي مقطع الفِيْديو بتفاعل كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة جمهُورها فِيْ سوريا، الذين رحبوا بنجوى، مسلطين الضوء على شوقهم لصوتها وأغانيها.

وفِيْ التعليقات قال “نيال الشام تزين صوتك”، و “خير يوم تنير سوريا كلها” و “أهلا وسهلا بك مليون إنسان أدخل قلبك”.

أحيت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، مؤخرًا، حفلاً غنائيًا فِيْ اسطنبول بتركيا، أحيت خلاله مجموعة منوعة من أشهر أغانيها، منها “حبيبي من” و “خربوك بيتك” و “الليلة ليلتنا”.

كَمْا أصدر مقطع فِيْديو لأغنيته الجديدة “حلوة الداني” على موقع يوتيوب، والأغنية من تأليف وتأليف جهاد حدشيتي، وتوزيع روبير الأسعد، ميكس، وماستر فادي جيجي، وظهرت نجوى فِيْ أكثر من أغنية. شاهد على مقطع الفِيْديو

أفادت الأنباء أن نجوى كرم طرحت أغنيتها الجديدة “ساعة بيضاء” على موقع يوتيوب والتي حققت عددًا كبيرًا من المشاهدات فِيْ وقت قياسي. الشاعر إميل فهد، ألحان جورج ميرديروسيان، توزيع روبرت أسعد، مختلط وأتقن فادي جيجي.