نجيب ساويرس يسخر من استقالة هاني شاكر.. ويعتذر

سخر الملياردير المصري نجيب ساويرس من استقالة نقيب المهن الموسيقية فِيْ مصر الفنان هاني شاكر، ثم اعتذر مرة أخرى، لكنه أكد أنه لن ينسى المشاجرة التي حدثت بين الاثنين على الهُواء مباشرة. برنامج “الحكاية” الذي يقدمه عمرو أديب على قناة “إم بي سي”. مصر”.

وفِيْ التفاصيل، علق ساويرس على إعلان استقالة هاني شاكر بتغريدة ساخرة على حسابه على تويتر، قال فِيْها “استقالة هاني شاكر من نقابة المهن الموسيقية! هل يمكن لأحد أن يرسل لي العَنّْوان من متجر شورت رخيص”، التي تعرضت لهجوم شديد من مستخدمي موقع المدونات الصغيرة.

كانت بمثابة اعتداء على ساويرس وإهانته ؛ ومن التعليقات جاء “لا تدع فنان يستحق هاني شاكر لأن هذه الحاجة غير مقبولة أبدا”، فِيْما قال آخر هاني شاكر التاريخ يشهد له أنه حاول تجنب الاشمئزاز والكثير من الضجيج. التلوث فِيْ الفن المصري. أنت ذكي، لكن المصائب التي تقولها تعود إلَّى الفن والأغاني والمسلسلات.

ومع تصاعد الهجوم عليه، سارع الملياردير المصري، وهُو أحد أبرز العلامات فِيْ مهرجان الجونة السينمائي، والأحداث المحيطة به، إلَّى الاعتذار للأشخاص الذين أبدوا استيائهم من الهجوم. تغريدة سابقة، لكنها أكدت أنه لن ينسى تدخل هاني شاكر مع عمرو أديب فِيْ سياق أزمة مطربي المهرجانات.

وكتب ساويرس تدوينة قال فِيْها “أعتذر لكل من أزعجهم تغريدة الكابتن الموسيقي هاني شاكر لكن تذكر كلامي لعمرو أديب. ربنا لن يغفر لك على قطع رزقك”.

وكان ساويرس قد فتح النار على النقابة بعد قرار نقابة المهن الموسيقية هاني شاكر منع 20 مطربًا فِيْ المهرجانات الشعبية من الغناء ومنعهم من الغناء فِيْ الحفلات أو الأعراس فِيْ مصر. ونحن أحرار فِيْ الاستماع إلَّى من نحب “.

بدوره رد هاني شاكر عليه فِيْ ذلك الوقت، وقال فِيْ مقابلة هاتفِيْة مع نفس البرنامج “أنا لا أحب سويرس ولا أشعر بالفخر للاستماع إلَّى نفسي”، مشيرًا إلَّى أن “الحظر على مطربو المهرجان نهائي. وأنهم ليسوا أعضاء فِيْ نقابة المهن الموسيقية “.