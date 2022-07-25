نحو استعادة الأمل.. مَوعِد مباراة السودان وفلسطين كأس العرب والقنوات الناقلة (تفوق تاريخي واضح!)

مباراة السودان وفلسطين تختتم مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ليل الاثنين الموافق 25 يوليو 2022 فِيْ إطار بطولة كأس الشباب العربي 2022 التي تقام بمنطقة عسير بالمملكة العربية السَعُودِيْة وتحديداً فِيْ منطقة عسير. مدينتي خميس مشيط وأبها، حيث يقام ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية (المحَلْة) فِيْ مدينة أبها السَعُودِيْة، فعاليات المواجهة القوية والمتوقعة، والتي تجمع بين منتخبات فلسطين والسودان، والتي هناك فرص قريبة للتأهل لربع نهائيات كأس العالم العربي للشباب.

فِيْ التغطية القادمة سنعلق على كافة الأخبار والتفاصيل والمشاهد الخاصة بمَوعِد مباراة السودان وفلسطين والقنوات المذاعة وكذلك مسار ونتائج الفريقين فِيْ الموسم السادس من البطولة العربية تحت 20 سنة. . كأس “بالاسم الجديد”، إضافة إلى تاريخ مشاركات وإنجازات الفريقين، وأخيراً تاريخ مواجهات السودان وفلسطين.

مباراة السودان وفلسطين

مباراة قوية أخرى ضمن بطولة كأس العرب للشباب، والتي يتطلع إليها المشجعون العرب والسودانيون والفلسطينيون بشكل خاص.

هناك حيث تزداد الإثارة وحرارة المنافسة، مع تطور الأدوار، كَمْا هُو معروف.

مع الجولة الحاسمة، تزداد فرص الفرق، بينما تتلاشى الفرص الأخرى وتبقى المفاجآت.

مستويات الفريقين متقاربة نسبياً، خاصة من حيث المشاركة فِيْ المونديال العربي.

فِيْما يلي نعلق على ملفات المنتخبات التي شاركت فِيْ كأس العرب تحت 20 سنة فِيْ نسختها الأربع الأخيرة

يرجى ملاحظة أنه تم إلغاء بطولة كأس العرب 2014 التي كان من المقرر إقامتها فِيْ قطر.

فِيْما يلي ترتيب الفرق التي فازت بأكبر عدد من البطولات

هذا هُو ترتيب المجموعات الست قبل بدء مباريات الدور الثالث (قبل اليوم الأخير من الجولة الثانية)

هذا هُو جدول مباريات كأس العرب للشباب من البداية إلى النهاية

نتذكر أنه ضمن مباريات اليوم الأول من اليوم الحاسم “الثالث” لكأس الشباب العربي، ستقام مباراة مهمة للغاية.

أين مباراة البحرين وجيبوتي فِيْ المجموعة الخامسة

حيث لا بديل عن فوز “غواصين اللؤلؤ” لمنافسة تونس على المركز الأول.

أو احصل على الأقل بين الثواني الأولى من المجموعات الست.

منتخب السودان

نبدأ تغطيتنا مع فريق السودان تحت 20 سنة يبحث عن أنفسهم.

هناك حيث خسر فِيْ مباراته الأولى رغم اجتهاده أمام فريق الشباب المغربي.

بفضل تجربة أتلانتيك ليونز، أحد الفرق الأربعة من بين أكثر الفرق مشاركة، بالإضافة إلى تقاسم المركز الأول مع المملكة العربية السَعُودِيْة (لقبان).

تاريخياً، حقق منتخب الشباب السوداني رقماً قياسياً فِيْ 3 مشاركات سابقة فِيْ مونديال العرب.

لم يتجاوز أي منهم الدور الأول (دور المجموعات).

الشيء الذي يسعى إلى كسره فِيْ الظهُور الرابع للبطولة، وهُو فِيْ الحَقيْقَة يستحق ذلك، بحكَمْ أدائه ضد الأسود.

الفريق الفلسطيني

من ناحية أخرى، سيدخل المنتخب الفلسطيني لأقل من 20 عامًا فِيْ المبارزة بحثًا عن إنجاز جديد.

وهِيْ تشبه منافستها السودانية فِيْ عدم تخطي دور المجموعات.

10/24 هِيْ # فلسطيني متضمن

🇧🇬 جمال ومنير البدارين

🇪🇬 خالد نبريس

يوسف الشباسي

مهدي فتحي

🇫🇷 كريم شيقاسم

🇩🇪 وسام بكار خالد أبو الهِيْجاء، محمد محمود

🇸🇪داني درباس – FootballPalestine.com (FutbolPalestine) 21 يوليو 2022

هذا فِيْ منشوراتك السابقتين.

التي انطلقت فِيْ كأس العرب 2011 التي أقيمت فِيْ المغرب، وتوج بها أصحاب الأرض.

هناك حيث خسر الفدائيون فِيْ المباريات الأربع التي خاضوها.

بهزيمة الجزائر (0-2)، ثم المغرب (0-1)، مروراً بسوريا (1-3) وأخيراً السودان (0-2).

وفِيْ مشاركته الثانية فِيْ مونديال العرب 2022 التي نظمتها السَعُودِيْة وفازت بها السنغال.

كَمْا خسر فريق الشباب الفلسطيني جميع المباريات.

أمام منتخبات السَعُودِيْة (0-4) والجزائر (0-1).

وكانت النتيجة الأفضل نسبيًا هِيْ الهزيمة أمام مصر (2-4) بهدفِيْن.

تاريخ الاشتباكات بين السودان وفلسطين

وعلى صعيد الاشتباكات الفلسطينية ـ السودانية، لا نلاحظ فِيْ اجتماعات «الثقافني» التي وحدت الشقيقين على مستوى الشباب.

أما فريق الكبار أو الفريق الأول، فقد جمع الفريقان 5 مباريات.

3 منهم فِيْ كأس العرب “وكذلك فِيْ كأس فلسطين بالاسم القديم”، إضافة إلى لقاءين فِيْ الألعاب العربية، ومباراة ودية.

وفاز السودان فِيْ مباراتين فِيْما حصل التعادل فِيْ 3 مباريات.

لم يكن المنتخب الفلسطيني قد فاز من قبل على شقيقه السوداني.

وعلى مستوى الأهداف التي سجلها فِيْ مواجهات السودان مع فلسطين، سجل سكور الجديان 6 أهداف، ودخلت شباكه 4 أهداف فلسطينية.

أما أعلى نتيجة فِيْ تاريخ المواجهات بين السودان وفلسطين، فكانت بالتعادل الإيجابي (2-2).

كان هذا هُو الحال فِيْ لقاء مرحَلْة المجموعات بكأس العرب الثامنة عام 2002.

وهُو ما لقي ترحيبا من الكويت، وتوج به المنتخب السعودي، بعد فوزه على جارته البحرين بهدف نظيف فِيْ النهائي.

أما أكبر انتصار للسودان على فلسطين فقد جاء بنتيجة (2-1).

فِيْ نصف نهائي دورة الألعاب العربية عام 1965 والتي أقيمت فِيْ مصر.

وفاز البلد المضيف باللقب بعد فوزه على السودان بهدفِيْن نظيفِيْن فِيْ المباراة النهائية.

فِيْ فئة سنية أقل، التقى الفريقان الفلسطيني والسوداني، وفاز الجديان الصقور أيضًا.

فِيْ كأس العرب تحت 17 سنة 2014، التي نظمتها قطر، وتوج بها المنتخب العراقي.

فِيْ تلك المرحَلْة، التقى الفريقان فِيْ دور المجموعات، للسودان للفوز بالثنائي الأبيض.

مَوعِد مباراة السودان وفلسطين وقنوات الشركة

ومن المقرر أن تقام مباراة الصقور والصقور بعد ظهر يوم الاثنين، الساعة 500 مساء بتوقيت السَعُودِيْة وفلسطين، الساعة 400 مساء بتوقيت مصر والسودان، الساعة 200 مساء بتوقيت جرينتش.

وعن حكَمْ مباراة السودان – فلسطين أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم ( UAFAAC تكليف الحكومة الليبية الدولية محمد الشحومي إدارة الاجتماعات.

وستقوم القنوات الرياضية السَعُودِيْة (الناقلة لمباريات كأس العرب) بتغطية أحداث المواجهة عبر القناة. Sports KSA 1 HD بالإضافة إلى قناتي الرياضية العراقية الرابعة الربيع سبورت والرياضية العراقية العراقية الرياضية hd .

أما معلق مباراة السودان – فلسطين فلم تكشف القنوات المذاعة حتى كتابة هذه السطور عن معلقي المباراة حتى الآن.

استنتاج

تعرفنا خلال السطور الأخيرة على آخر الأخبار والأخبار والمشاهد عن مَوعِد مباراة فلسطين والسودان والقنوات الناقلة وكذلك مسار ونتائج الفريقين فِيْ الموسم السادس لعالم الشباب العربي. كوب. الكأس، فضلا عن تاريخ المشاركة والإنجازات، إضافة إلى تاريخ المواجهات بين فلسطين والسودان.