نحو الاكتفاء الذاتي.. أدنوك ترسي عقداً بـ2.01 مليار درهم لإنشاء خط غاز رئيسي

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عَنّْ ترسية عقد بقيمة 2.01 مليار درهم لبناء خط أنابيب غاز رئيسي فِيْ حقل زاكوم السفلي.

ويهدف العقد الذي تمت ترسيته على الشركة الوطنية للإنشاءات البترولية، إلَّى تعزيز الجهُود لرفع الطاقة الإنتاجية للغاز من حقل “زاكوم السفلي” من 430 مليون إلَّى 700 مليون قدم مكعبة قياسية فِيْ اليوم.

يأتي ذلك فِيْ إطار خطط أدنوك لتمكين دولة الإمارات من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز وتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة.

تم منح عقد الهندسة والمشتريات والبناء بعد عملية مناقِصَّة صارمة وتنافسية لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية.

وسيساهم العقد فِيْ إعادة توجيه أكثر من 75٪ من قيمته للاقتصاد المحلي من خلال برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المضافة المحلية وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.

يهدف خط الأنابيب الجديد إلَّى استيعاب الزيادة فِيْ حجم الغاز المصاحب الذي سيتم إنتاجه من حقل زاكوم السفلي، حيث تخطط أدنوك لرفع الطاقة الإنتاجية للحقل إلَّى أكثر من 450 ألف برميل من النفط يوميًا بحلول عام 2025.

وبهذه المناسبة، قال ياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفِيْذي لإدارة الاستكشاف والتطوير والإنتاج فِيْ أدنوك “يسهم هذا العقد فِيْ دعم الجهُود المبذولة لتنفِيْذ خطط أدنوك لزيادة الطاقة الإنتاجية لحقل غاز زاكوم السفلي، ودعم أدنوك للغاز المتكامل. الخطة التي تهدف إلَّى إنتاج الغاز بأسعار تنافسية وتمكين الدولة من تحقيق الاكتفاء الذاتي فِيْها ودعم النمو الصناعي والمساهمة فِيْ تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة.

وأضاف “سيتم إعادة توجيه أكثر من 75٪ من قيمة العقد إلَّى الاقتصاد المحلي، مما يساهم فِيْ تحفِيْز النمو الاقتصادي وتوفِيْر المزيد من فرص الأعمال والنمو والتنمية للقطاع الخاص بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة”.

ويهدف المشروع المقرر الانتهاء منه فِيْ عام 2025 إلَّى إنشاء خط أنابيب بحري جديد يمتد من مجمع “ويست زاكوم” الضخم لمسافة 85 كيلومترًا إلَّى “جزيرة داس”.

يشمل نطاق المشروع أيضًا إنشاء مرافق لبناء وتركيب واختبار منصة جديدة فِيْ المجمع الضخم، بالإضافة إلَّى إنشاء منصة جديدة لاستقبال الغاز فِيْ جزيرة داس.

من جهته، قال أحمد صقر السويدي، الرئيس التنفِيْذي لشركة أدنوك البحرية “حقل زاكوم السفلي هُو أحد الأصول الاستراتيجية المهمة لأدنوك والإمارات العربية المتحدة، وتلتزم أدنوك بمواصلة العمل مع شركائها الدوليين لضمان الاستثمار المسؤول فِيْ شركة أدنوك للإمارات العربية المتحدة. موارد الغاز فِيْ الحقل وتعزيزها وزيادتها بما يتماشى مع استراتيجيتها المتكاملة. 2030. يمثل منح هذا العقد مرحلة مهمة فِيْ خطة التنمية طويلة الأجل لحقل زاكوم السفلي التي تساهم فِيْ ترسيخ مكانة أدنوك الرائدة كَمْزود موثوق للطاقة منخفضة التكلفة ومنخفضة الانبعاثات للعملاء فِيْ جميع أنحاء العالم.

تهدف خطة أدنوك الرئيسية للغاز إلَّى ربط مكونات سلسلة القيمة لضمان توفِيْر إمدادات مستدامة واقتصادية من الغاز الطبيعي لتمكين دولة الإمارات من تحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعم النمو والتنويع الاقتصادي، وتلبية الطلب المتزايد محليًا و ماركة عالمية.

يلعب الغاز الطبيعي دورًا مهمًا بشكل متزايد فِيْ مواكبة التحول فِيْ قطاع الطاقة لأنه يمكن استخدامه كَمْواد وسيطة وكَمْصدر للوقود أقل كثافة من الكربون من الفحم.

وبهذه العقود، بلغت قيمة الاستثمارات التي نفذتها أدنوك البحرية وشركاؤها الدوليون الاستراتيجيون فِيْ الأسابيع الأخيرة فِيْ مشاريع طويلة الأجل لتطوير العمليات فِيْ الحقول البحرية فِيْ أبوظبي أكثر من 5 مليارات دولار.

وشملت العقود الممنوحة أكثر من 3.4 مليار دولار من العقود الممنوحة لشركة أدنوك للحفر لتسريع وتعزيز النمو فِيْ أنشطة أدنوك البحرية، وعقد بقيمة 1.1 مليار دولار على أدنوك للإمداد والخدمات لدعم العمليات البحرية.