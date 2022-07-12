نحو ريادة خفض البصمة الكربونية.. تعاون إماراتي أممي بالتنمية الصناعية

ناقش اجتماع افتراضي، جمع مسؤولين إماراتيين فِيْ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، تقنيات الحد من البصمة الكربونية فِيْ القطاع الصناعي.

التقى الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، مع جيرد مولر، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).

ناقش الطرفان تعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمة لتطوير مؤشر أداء صناعي تنافسي يتماشى مع أهداف الوزارة والخطط الدولية التي تنفذها المنظمة حاليا، وتماشيا مع أهداف القمة العالمية للصناعة والتصنيع. المبادرة المشتركة بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

الهدف التاسع

التقى الجابر، عبر تقنية الاتصال المرئي، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، بحضور السفِيْر حمد الكعبي، سفِيْر دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهُورية النمسا الاتحادية، وعمر أحمد صوين السويدي. وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة حيث تم التأكيد على أهمية تشكيل مجموعة عمل. تعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمة من أجل النهُوض بالهدف التاسع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والمتعلق بالصناعة والابتكار وتطوير البنية التحتية المستدامة والترويج الدولي للتحول الصناعي الشامل والمستدام. أبرز تقنيات الحد من البصمة الكربونية فِيْ القطاع الصناعي.

يأتي الاجتماع ضمن خطط وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز قدرة وتنافسية القطاع الصناعي، وتوطيد العلاقات مع المؤسسات الإقليمية والدولية ذات الصلة، تنفِيْذا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. . وشهد الاجتماع مناقشة تعزيز القدرة التنافسية الإنتاجية، وتبادل المعلومات الصناعية لخدمة سلسلة القيمة العالمية، وتحفِيْز الاستثمار فِيْ البحث والتطوير، ودعم تنويع الصناعات باستخدام التكنولوجيا المتقدمة.

“يوم الهِيْدروجين فِيْ الصناعة”

كَمْا تطرق الاجتماع إلَّى مساهمة دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها لحدث “يوم الهِيْدروجين فِيْ الصناعة” المزمع عقده فِيْ مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 فِيْ جمهُورية مصر العربية، بالإضافة إلَّى تشكيل مجموعة عمل لوضع خارطة طريق لتعزيز التنسيق بشأن مجالات التعاون فِيْ الدورة 28 لمؤتمر الأطراف فِيْ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، الذي سيعقد العام المقبل فِيْ دولة الإمارات فِيْ إكسبو دبي، والذي يعتبر أهم وأكبر مؤتمر دولي. بشأن العمل المناخي الذي يشارك فِيْه قادة وقادة العالم.

COP28

تعتبر استضافة دولة الإمارات لمؤتمر COP28 أهمية خاصة، حيث يعتبر هذا الحدث منصة دولية تهدف إلَّى الوصول إلَّى حلول عملية للحد من تداعيات تغير المناخ ومراعاة مصالح الجميع.

يمثل اختيار دولة الإمارات لاستضافة المؤتمر تقديرًا من المجتمع الدولي لجهُود الدولة والدور الفعال الذي تلعبه فِيْ العمل المناخي وحماية البيئة وبناء القدرات فِيْ مجال الطاقة النظيفة والمتجددة وتقليل الانبعاثات وخفض الانبعاثات. الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.