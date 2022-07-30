نحو كوب 27.. 4 إجراءات مصرية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر

من المتوقع أن تصبح قمة المناخ العالمية “كوب 27” نقطة تحول فِيْ تحول مصر إلَّى الاقتصاد الأخضر، وتعزيز نهجها فِيْ مختلف القطاعات.

دفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات

تجري تحضيرات مكثفة لمصر لاستضافة مؤتمر COP27 فِيْ نوفمبر المقبل، بالتعاون مع الأمم المتحدة، بالتوازي مع إجراءات الدولة المصرية لتطبيق الاقتصاد الأخضر باعتباره الأكثر استدامة وصديقة للبيئة.

تمتلك مصر تجارب رائدة مع شركاء التنمية فِيْ تنفِيْذ مشاريع التكَيْفَ والتخفِيْف من تداعيات تغير المناخ، حيث تتضمن المحفظة الحالية لوزارة التعاون الدولي أموالا تزيد عَنّْ 11 مليار دولار فِيْ هذا الإطار، وفِيْ ضوء جهُود الدولة للتحول إلَّى البيئة الخضراء.، دفع عجلة الانتعاش الشامل والمستدام، وتنفِيْذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ. ستكون هناك فرصة لمزيد من التعاون لتمويل مشاريع التنمية الخضراء.

كَمْا تقوم مصر بتنفِيْذ خطط طموحة موازية على مستوى قطاع المياه لتعزيز الإدارة المستدامة لموارد المياه، وكذلك الطاقة المتجددة، وتحفِيْز الاستثمارات الخضراء من خلال القطاع الخاص، وتنفِيْذ مشاريع التكَيْفَ والتخفِيْف من تداعيات تغير المناخ، وإنتاج الهِيْدروجين الأخضر. . سيكون مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 فرصة قوية لعرض ما تقوم به مصر وتعزيز الجهُود العالمية الرامية إلَّى تحقيق انبعاثات كربونية صفرية وتحفِيْز خطط تمويل المناخ.

بينما تعمل مصر على تعزيز جهُودها نحو نظام نقل أخضر بدفع 70 أتوبيسًا كهربائيًا بمحافظة القاهرة ؛ ستساهم هذه المركبات محلية الصنع فِيْ الحد من تلوث الهُواء فِيْ البلاد، مما يمهد الطريق لإنشاء نظام نقل أكثر استدامة.

تهدف مصر إلَّى التحول إلَّى اقتصاد أخضر من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. يساهم الاقتصاد الأخضر حاليًا بنحو 8 تريليون دولار عالميًا، ومن المتوقع أن يصل إلَّى حوالي 12 تريليون دولار بحلول عام 2030، مع إمكانية توفِيْر العديد من فرص العمل المتعلقة بالاقتصاد الأخضر لأكثر من 380 مليون شخص.

وتحرص الدولة على زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة فِيْ توليد الكهرباء وتحلية المياه، والاستفادة من الهِيْدروجين الأخضر كَمْصدر للطاقة النظيفة.

فِيْ سبتمبر 2022، أصدرت مصر أول سنداتها الخضراء بقيمة 750 مليون دولار لتمويل المشاريع، لتأخذ زمام المبادرة فِيْ التحول إلَّى الاقتصاد الأخضر، واعتبرتها Standard & Poor’s واحدة من 3 إصدارات سندات فِيْ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .

يهدف التحول إلَّى الاقتصاد الأخضر إلَّى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة فِيْ مجالات رفع كفاءة الطاقة واستخدام المياه وترشيد وإعادة استخدام المياه ومياه الصرف الصحي، مما يساهم فِيْ التغلب على تحديات تغير المناخ وزيادة الصادرات المصرية بشكل عام. مجالات الخدمة والإنتاجية الزراعية والصناعية وخاصة قائمة المعدات والآلات. والأدوات التي تحقق الكفاءة فِيْ التشغيل.

4 إجراءات مرنة وتنافسية

فِيْ غضون ذلك، تستهدف وزارة المالية حزمة متكاملة من الإجراءات لدفع جهُود الانتقال إلَّى الاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات، وفقًا للبيان المالي للعام المالي الجديد 2022/2023.

وفِيْما يلي أهم الإجراءات المستهدفة فِيْ مجال التحول إلَّى الاقتصاد الأخضر، كَمْا ورد فِيْ البيان المالي

تحسين نظام الإيرادات والضرائب لتشجيع الانتقال إلَّى الأنشطة الخضراء وتقليل الانبعاثات.

اقتراح نظام من الحوافز والمبادرات لدعم الانتقال إلَّى الاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات.

التوسع فِيْ استخدام وسائل التمويل الأخضر.

استهداف أن يتم توجيه 50٪ من الاستثمارات الحكومية إلَّى مشاريع مستدامة بيئيًا وتساهم فِيْ تقليل الانبعاثات.

يشار إلَّى أن الحكومة المصرية تستعد لاستضافة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف فِيْ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المقرر عقدها فِيْ شرم الشيخ فِيْ نوفمبر المقبل تحت شعار “معا من أجل التنفِيْذ”. كفرصة محورية للعالم كله للعمل معًا لتسريع وتيرة خطة العمل المناخي وفقًا لمبادئ بروتوكول كيوتو واتفاق باريس ؛ وإلَّى جانب دعم جهُود الدول الأفريقية للتخفِيْف من تداعيات تغير المناخ، تم تخصيص أكثر من 300 مليار جنيه للمؤتمر.