انطلاقًا من كونها نهجًا وفكرًا وطريقة للحياة العصرية النظيفة، فإن دبي، عاصمة الاقتصاد الأخضر، تحرك العالم نحو مستقبل مستدام.

تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة حاليًا لاستضافة قمة المناخ COP28 فِيْ معرض دبي إكسبو 2023، مما يعكس دور الإمارات النشط والمؤثر عالميًا فِيْ تحقيق نمو اقتصادي مستدام منخفض الانبعاثات وضمان مستقبل أفضل للبشرية.

على الطريق المعبدة باتجاه Cob 28 ؛ يجتمع العالم فِيْ دبي فِيْ سبتمبر المقبل من خلال الدورة الثامنة للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر فِيْ مركز دبي التجاري العالمي. مناقشة عدد من المحاور الرئيسية مثل الطاقة والتمويل والأمن الغذائي والشباب وغيرها من الموضوعات التي تساهم فِيْ دفع عملية الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر وتسريع عجلة التنمية المستدامة.

ولكن كَيْفَ أصبحت دبي رائدة وعاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر، فِيْ وقت يتسابق فِيْه الجميع مع الزمن لتحقيق أهداف الحياد الكربوني والتنبؤ بمستقبل نظيف

دبي … والطريق إلَّى ريادة الاقتصاد الأخضر

فِيْ عام 2022، اعتمدت حكومة الإمارات “استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء” من أجل بناء اقتصاد أخضر يعزز الرؤية الوطنية “الإمارات 2022” التي تطمح إلَّى جعل الإمارات من أفضل دول العالم فِيْ عام 2022، والشيخ وكان محمد بن راشد آل مكتوم قد أعلن فِيْ وقت سابق نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكَمْ دبي عَنّْ مبادرة “الاقتصاد الأخضر من أجل التنمية المستدامة” فِيْ عام 2013، والتي تهدف إلَّى تطوير الاقتصاد الأخضر ودعم التنمية المستدامة.

كَمْا طورت دبي استراتيجية بعَنّْوان “دبي للطاقة النظيفة 2050” بهدف تحويل الإمارة إلَّى مركز عالمي للطاقة النظيفة. تهدف الاستراتيجية إلَّى توفِيْر 7٪ من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2022، و 25٪ بحلول عام 2030، و 75٪ بحلول عام 2050.

كَمْا تسعى دبي إلَّى إنشاء “صندوق دبي الأخضر” بقيمة تصل إلَّى 27 مليار دولار لتحفِيْز الاستثمارات الخضراء.

عاصمة مشهد الطاقة الجديد

اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة خطوات مهمة فِيْ الانتقال إلَّى مشهد جديد للطاقة تكون فِيْه مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة من بين أهم مكوناتها. تمتلك الدولة مشاريع كبرى لتنويع مصادر إنتاج الطاقة النظيفة، بما فِيْ ذلك الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والطاقة الشمسية المركزة، والهِيْدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة، وطاقة المياه المخزنة، بالإضافة إلَّى دراسة استغلال طاقة الرياح.

ساهمت هذه الجهُود فِيْ تحقيق خفض كبير فِيْ انبعاثات الكربون فِيْ دبي، حيث انخفض صافِيْ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون فِيْ إمارة دبي بنسبة 22٪ فِيْ عام 2022، أي قبل عامين من المَوعِد المستهدف فِيْ استراتيجية دبي للحد من انبعاثات الكربون 2022 لتقليل الانبعاثات. بنسبة 16٪ بحلول عام 2022.

يعود نجاح دبي فِيْ الحد من انبعاثات الكربون إلَّى تبني مشاريع خضراء متنوعة، وإعادة تأهِيْل 5000 مبنى فِيْ دبي وتحويلها إلَّى مبانٍ خضراء، فضلاً عَنّْ العمل على تحقيق الرؤية الطموحة لقيادة الدولة فِيْ إطار اتحادي ومحلي. بما فِيْ ذلك رؤية الإمارات 2022، ومئوية الإمارات 2071، وخطة دبي 2022، والمشاريع التي تهدف إلَّى جعل دبي المدينة ذات البصمة الكربونية الأقل فِيْ العالم بحلول عام 2050، بقيادة مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. يتطلب الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إجراءات متزامنة على عدة جبهات، مثل إزالة الكربون عَنّْ إنتاج الطاقة، وتعزيز كفاءة الطاقة، واعتماد سلوكيات صديقة للمناخ.

استثمارات ضخمة “خضراء”

يقدر حجم استثمارات دبي فِيْ الاقتصاد الأخضر، حسب الإحصاءات الصادرة فِيْ أكتوبر 2022، بنحو 40 مليار درهم، وتنتج دبي 1،630 ميغاواط من الطاقة الشمسية، منها 330 ميغاواط من مبادرة “شمس دبي” التي تهدف إلَّى تشجيع أصحاب المنازل والمباني على تركيب الألواح الشمسية الكهروضوئية. لإنتاج طاقة نظيفة وربطها بشبكة الهِيْئة، وحوالي 1،310 ميغاواط من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وبذلك تصل نسبة الطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة فِيْ دبي إلَّى حوالي 10٪ حالياً، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية للهِيْئة. ارتفع إلَّى 13200 ميغاواط من الكهرباء، و 490 مليون جالون من المياه المحلاة يوميًا.

من المقرر أن تصل الطاقة الإنتاجية لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية فِيْ موقع واحد فِيْ العالم، إلَّى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030.

صُنفت دبي ضمن أفضل 20 مدينة حول العالم من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر فِيْ قطاع الطاقة المتجددة.

تشير التقديرات إلَّى أن قطاع الطاقة الشمسية سيساهم بنسبة تصل إلَّى 5.5٪ فِيْ نمو الناتج المحلي الإجمالي وسيخلق 160 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030.

تسير دبي على المسار الصحيح لتصبح الاقتصاد الأخضر الرائد فِيْ المنطقة، مدفوعة بأكثر من 100 مليار درهم من المنح والتمويل، لتأكيد قوتها التنافسية والمتجددة من خلال مكافحة تغير المناخ من خلال استثماراتها فِيْ الاقتصاد الأخضر والتطورات المستدامة.