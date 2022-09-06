نحو محطة تنافسية “متجددة”.. “مبادلة للطاقة” تستثمر فِيْ مشاريع الهِيْدروجين الأزرق

محطة محورية لشركة مبادلة للبترول، بعد 10 سنوات من التطور والنمو، وإطلاقها اليوم هُوية تجارية جديدة تواكب التطورات العالمية.

كشفت مبادلة للبترول، شركة الطاقة العالمية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، فِيْ وقت سابق الثلاثاء، 6 سبتمبر 2022، عَنّْ علامتها التجارية الجديدة “مبادلة للطاقة”.

من جهته قال منصور محمد الحامد الرئيس التنفِيْذي لشركة مبادلة للطاقة – فِيْ مقابلة مع وكالة أنباء الإمارات “وام” – أن العلامة التجارية تعكس التوجه الاستراتيجي الجديد الذي سيشهد تعزيز مبادلة للطاقة إسهاماتها فِيْ مجال التحول الطاقي.، من خلال توسيع محفظتها التي تركز على الغاز الطبيعي لتشمل الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلَّى التوسع نحو قطاعات الطاقة الجديدة منخفضة الانبعاثات مثل الهِيْدروجين الأزرق واحتجاز الكربون، بالإضافة إلَّى التركيز الاستراتيجي على تقليل الانبعاثات من عملياتها ودفع الابتكار والتكنولوجيا فِيْ جميع العمليات.

وأوضح أن التحول فِيْ قطاع الطاقة يمثل فرصة مهمة لمبادلة للطاقة، وقال إنه فِيْ ظل الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي، واعتماد محفظة أعمال الشركة عليه حيث يشكل 70٪ من إنتاجها، يمكن أن تساهم. لتلبية هذا الطلب، بحيث يصبح الغاز جسر عبور نحو عملية التحول.

وأضاف الحامد أنه بناءً على خبرة مبادلة للطاقة الواسعة فِيْ قطاع الغاز الطبيعي، الذي يعد وقودًا رئيسيًا نحو مستقبل منخفض الانبعاثات، نعتقد أنه يمكننا تحقيق ذلك من خلال توسيع سلسلة قيمة الغاز، واستكشاف قطاعات طاقة جديدة، ونحن نعتقد أنه يمكننا لعب دور مهم فِيْ تحويل الطاقة.

وصرح الرئيس التنفِيْذي للشركة أن “مبادلة للطاقة” تستكشف المزيد من الفرص الجديدة من خلال التعاون الوثيق مع الشركاء حيث تتطلع إلَّى الحفاظ على مكانتها الحالية وترسيخها فِيْ الأسواق الاستراتيجية الرئيسية، مثل مشروع فِيْ ماليزيا عبر حقل “بجاجة” للغاز.، وهِيْ إحدى نقاط التركيز الرئيسية. فِيْ العمليات التشغيلية للشركة، بعد أن حققت مؤخرًا أول إنتاج تجاري من الغاز، والذي بلغ 500 مليون قدم مكعب قياسي، و 16 ألف برميل من المكثفات يوميًا.

وأشار منصور محمد الحامد إلَّى أن مبادلة للطاقة تركز أيضًا على تقليل الانبعاثات من عملياتها، من خلال رفع مستوى الكفاءات وتعزيز الابتكارات التي تقلل حجمها، بالإضافة إلَّى استكشاف الفرص فِيْ مشاريع الهِيْدروجين الأزرق واحتجاز الكربون.

وأكد أن “مبادلة” تؤمن بأهمية الدور الذي يلعبه الغاز الطبيعي، كونه وقوداً أساسياً خلال عملية التحول، حيث تنخفض الانبعاثات بنسبة 50٪ مقارنة بالفحم. مبادرة الإمارات لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 هِيْ حملة وطنية استراتيجية تطمح للوصول إلَّى صافِيْ انبعاثات صفرية فِيْ عام 2050، مما يجعل الإمارات أول دولة فِيْ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتخذ هذه الخطوة.

وأكد أن دولة الإمارات فِيْ وضع جيد لبناء اقتصاد الهِيْدروجين وأن تكون فِيْ طليعة إنتاج وتصدير الهِيْدروجين الأزرق والأخضر. وتوقع أن يكون الهِيْدروجين وقوداً رئيسياً ضمن “الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050” التي تهدف إلَّى الاعتماد على الطاقة النظيفة بنسبة 50٪ بحلول عام 2050. وتهدف مبادلة إلَّى سد الفجوة الاستثمارية التي يعاني منها هذا القطاع الحيوي، موضحاً أن هذه الجهُود ستكَمْل جهُود مبادلة. الاستراتيجية فِيْ مجال التقاط الهِيْدروجين الأزرق والكربون.

وأشار الرئيس التنفِيْذي لشركة مبادلة للطاقة، إلَّى أن الشركة تمكنت خلال السنوات العشر الماضية من تحقيق إنجازات كبيرة فِيْ تعزيز حجمها ووصولها، حيث زاد إجمالي أصولها بنسبة 55٪، بينما زاد إنتاجها بنسبة 32٪، بينما زادت الشركة. نجحت هذا العام فِيْ الوصول إلَّى نصف مليون برميل من المكافئ النفطي يوميًا لأول مرة فِيْ تاريخها، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 22٪ فِيْ حجم الإنتاج مقارنة بمستوياتها عام 2022.

وأكد منصور الحامد أن مبادلة للطاقة حققت نمواً هائلاً خلال العقد الماضي، وأقامت شراكات قوية ودائمة مع جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين، ونجحت فِيْ توفِيْر الطاقة بطرق آمنة ومستدامة وموثوقة.