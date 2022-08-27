نحو منطقة اقتصادية عالمية.. مصر تستهدف توطين 15 قطاعا صناعيا وخدميا

تهدف الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة إلَّى توطين 15 قطاعا صناعيا وخدما كانت تستخدمها لتغطية احتياجاتها من خلال الواردات.

يأتي ذلك فِيْ وقت تحاول فِيْه مصر حاليًا خفض فاتورة وارداتها، نتيجة افتقار البلاد للنقد الأجنبي، بينما تسعى فِيْ نفس الوقت إلَّى زيادة صادراتها لزيادة مواردها من العملة الصعبة.

قال رئيس الهِيْئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين، فِيْ بيان يوم السبت 27 أغسطس 2022، إن الهِيْئة تهدف، خلال الفترة المقبلة، إلَّى توطين 15 قطاعا فِيْ مصر. يعتمد عادة على الواردات.

توطين 15 قطاعا

وأضاف جمال الدين أن الهِيْئة تهدف إلَّى توطين 15 قطاعًا صناعيًا وخدميًا، بما فِيْ ذلك الوقود الأخضر وتصنيع الألواح الشمسية والخدمات اللوجستية.

وأكد أنه يجري تنفِيْذ مشاريع تساهم فِيْ تعزيز قدرات الهِيْئة كَمْنطقة اقتصادية عالمية، بما فِيْ ذلك إنشاء منصات للصناعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ومشاريع البنية التحتية وغيرها من المشاريع التي يتم إنشاؤها وإنجازها فِيْ الموانئ والمناطق الصناعية.

استعرض جمال الدين خلال لقائه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي المشروعات التي سيتم تنفِيْذها فِيْ مجال الوقود الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأشار إلَّى أن المنطقة الاقتصادية لها رؤية تقوم على جعلها مركزًا إقليميًا وعالميًا لإنتاج الوقود الأخضر، وتستهدف جذب الاستثمارات فِيْ مجالات الصناعات التكَمْيلية والمغذية لهذه الصناعة الناشئة، بهدف توطينها. للاستخدام المحلي والإقليمي.

وقعت مصر، التي تستضيف قمة المناخ COP27 فِيْ نوفمبر، مؤخرًا سلسلة من مذكرات التفاهم لمشروعات الهِيْدروجين الأخضر، وهُو مصطلح يشير إلَّى إنتاج الهِيْدروجين باستخدام مصادر الطاقة المتجددة دون أي انبعاثات كربونية.

وأضاف رئيس الهِيْئة أنه من المقرر الإعلان عَنّْ عدد من المشاريع المهمة فِيْ قطاع الوقود الأخضر، وتوقيع العقود النهائية مع المستثمرين، على هامش أعمال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف فِيْ إطار الأمم المتحدة. اتفاقية تغير المناخ (Cop27)، تستضيفها شرم الشيخ.

الاحتياطي النقدي المصري

أعلن البنك المركزي أن رصيد احتياطيات النقد الأجنبي بلغ 33.375 مليار دولار بنهاية يونيو 2022 مقابل 35.495 مليار دولار نهاية مايو الماضي.

تتكون الاحتياطيات الأجنبية لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية وهِيْ الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وتتوزع حصة مصر منها على أساس أسعار صرف تلك العملات ومدى استقرارها فِيْ الأسواق الدولية، وتتغير وفق خطة وضعها قبل مسئولي البنك المركزي المصري.

تتمثل الوظيفة الأساسية لاحتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، فِيْ توفِيْر السلع الأساسية، ودفع أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فِيْ ظروف استثنائية، بالموارد. من القطاعات المولدة للعملة الصعبة المتضررة.