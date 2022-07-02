نداء شرارة أفكر بالابتعاد عَنّْ الفن.. والوسط الفني مليء بالمنافقين

قالت الفنانة الأردنية نداء شرارة، إن الأسئلة الإعلامية فِيْ المقابلات حول الحجاب غالبًا ما تكون من أكثر الأسئلة المزعجة، لأن إجابتها دائمًا متسقة ومتكررة فِيْ جميع المقابلات، حيث تشعر أن البعض ينوي جعلها هذا النوع من الأسئلة، لخلق. “اتجاه”.

وأكدت شرارة فِيْ لقاء تلفزيوني مع رابعة الزيات أنها مستعدة لترك الفن دون أن تترك الحجاب أبدا، والسبب أن الفن مرحلة مؤقتة ويجب أن تنتهِيْ، والحجاب ساعدها وهِيْ. ضعها فِيْ مكان فريد، حسب تعبيره، لم يكن فِيْه أحد من قبل.

وأكد أنه يرفض فكرة أن الفن حرام أو معصية، واحتراما لرأي وقرار الفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي، وراضيا بما قدمه بأسلوب راق ومحترم لا ينتهك الحياء. السجلات

وأشارت شرارة إلَّى أنها ترفض الغناء فِيْ المطاعم والمقاهِيْ وأماكن السهر، مفضلة قصر الغناء على المسارح فقط، بحسب شركة الإنتاج التي تديرها.

وأشار إلَّى أنه يفكر أحيانًا فِيْ الابتعاد عَنّْ الفن، بسبب شخصيته العفوية ولأنه كان حقيقيًا وشفافًا بسبب نشأته فِيْ أسرة متواضعة.

وانتقدت شرارة أسلوب الحياة المثالي الذي تروج له صفحات التواصل الاجتماعي، معتبرة أن أسلوب الحياة الزائف هذا يولد رد فعل سلبيًا لدى المتلقي من الطبقات الأقل ثراءً، كنتيجة منطقية لإظهار نمط حياة مثالي يتسم برفاهِيْة عالية. مؤكداً أنه لو لم يكن مشهُوراً لما كان مشهُوراً، ولجأ إلَّى استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، بسبب بعده عَنّْ الحقائق وتركيزه على الجلبة.

وأظهرت شرارة الأثر النفسي الكبير الذي تركها فقدان شقيقها “محمود” لها عَنّْ عمر 26 عاما، حيث ترك بصمة كبيرة على حياتها، ودخلت فِيْ حالة حزن، مع شعورها بعدم الجدوى أو قيمة أي شيء هُو. فِيْ حياته، وأهدى كتابه الأخير بعَنّْوان “فِيْ روحي. نداء “لروح أخيه المتوفى.

من ناحية أخرى، نفى شرارة وجود علاقة عاطفِيْة معه، رغم عيد ميلاده التاسع والعشرين ووجود سلسلة من المتقدمين لالتزامه وسبب رفضه لذلك.

فضلت الفنان مروان خوري، واعتبرته أكبر داعية لها فِيْ عالم الفن، لكونه فنانًا متكاملًا، مثل الفنان فضل شاكر، كاظم الساهر، عمرو دياب والفنانة أنغام.