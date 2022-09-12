ندى كامل ترفض اعتذار الداعية مظهر شاهِيْن اعتبروني ملحدة

رفضت ندى كامل، زوجة الفنان المصري السابق أحمد الفِيْشاوي، اعتذار الداعية مظهر شاهِيْن، بعد تبادل الاتهامات والاعتداءات بينهما خلال الأيام الماضية على مواقع إعلامية.

وقال “كامل” فِيْ تصريحات تلفزيونية جديدة، إن قِصَّة خلافه مع شاهِيْن بدأت بعد أن قرأت تعليقًا على انستجرام عَنّْ الأديان السماوية، وردت عليه، ولم تكن تعلم أنه كان تعايشًا.

ندى كامل لا أؤمن بالتعايش وأشجع الزواج

ولم يضف شيء إلَّى أنه لا يؤمن بالمعاشرة ولا يشجعها، ولا حتى إثارة موضوع النقاش، وتشجيع الزواج.

وأضافت الزوجة السابقة أحمد الفِيْشاوي، أنها وجدت فِيْ اليوم التالي ردًا من الداعية مظهر شاهِيْن، شعرت فِيْه أنه يهاجمها ويتنمر عليها شخصيًا، بطريقة أوصلها إلَّى دائرة لا شيء فِيْها. افعل به.

وعلقت أيضًا “قابلت المعلمة قائلة إنني منفاخ وعامل بوتوكس وحشو. أنت مركز كلامي!”

عَنّْدما سُئل عَنّْ سبب استبعاد الموضوع من النقاش حول موضوع فكري، قال “الموضوع بالنسبة لي هُو موضوع فكري إنساني بحت، لكنه بالنسبة له نقاش ديني حاد بين شخص لا أفهم الدين.، وعالم عظيم، وهذا ليس صحيحًا “.

ندى كامل للخطيب مظهر شاهِيْن لا يحق لك الحديث عَنّْ جسدي

وقالت ندى كامل “ليس لك الحق فِيْ البصق على جسدي أو الرد علي بشكل غير لائق. هذه ليست وظيفتك، هذه وظيفة جراحي التجميل، وهذه ليست وظيفة واعظ”. وأضافت “اعتذاره غير مقبول بالمرة”.

وأوضح فِيْ تصريحاته الجديدة “تلقيت كلمات من أناس قالوا إنني ملحد … لا يا سيدي، لقد جعلت الناس يقولون إن علياء ملحدة ومرتين قلت فِيْ منشورك إنك لن تجيبني وأنا فِيْها أجابهم فِيْ 15 سطراً. إذا لم تستطع الإجابة علي، فبأي سرعة ستجيبني وأمس قال أخشى الفتنة والدين .. ما هِيْ الفتنة أنت من هُو مفتون.

وأكد “تم إغلاق الموضوع وكان لدي الكثير من الأشخاص الذين تحدثوا معي، وأردت إغلاق الموضوع لأنك تعرفني وتعرف جيدًا. لن أخوض فِيْ أي جدال مع هذا أو مع أي شخص آخر .. وقبل أن أنهِيْ كلامي معك، جعلني ذلك أصل إلَّى هذه النقطة وأنزل بهذه الطريقة، على الأقل أنا. بني أدامة مواطن عادي، لكنك شيخ، ولا يفترض بك أن تقول هذا “.

واختتم ندى حديثه بقوله “هذا الشخص أو هذا الشخص جئت من تجاوزات شخصية، وأقوم إذا أجبتها الآن أو لاحقًا، ولن أتحدث عَنّْها”.

بداية الصراع بين ندى كامل وظهُور شاهِيْن

كانت بداية الخلاف عَنّْدما علق الداعية المصري على تصريحات الفنان محمد عطية، التي أعلن فِيْها دعمه للتعايش، وحديثه عَنّْ وجود آلاف الأديان.

قال الداعية مظهر شاهِيْن “للأرض ثلاث رسالات سماوية فقط مغطاة بالإسلام وليس 4200 ديانة كَمْا تدعي إلا إذا اعتبرت عبادة الفئران ديناً وهذا جنون، وغباء البعض ليس مسئولية”. . من الإسلام “.

ويبدو أن تعليق الخطيب لم يروق لندى كامل، فأبدى وجهة نظره قائلاً “الأرض فِيْها ثمانية مليارات نسمة، تلتهم الناس الذين يعيشون فِيْ السيول والجفاف والحروب. اسكتوا والرسول، لأن الأرض لا تنقصك، أرجو أن تمارس إنسانيتك قليلاً وتحترم رياح الدم والحرب والدمار.