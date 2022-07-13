نرمين الفقي تحسم أنباء خطوبتها من أحمد أبو هشيمة

ردت الفنانة المصرية نرمين الفقي، اليوم الأربعاء، على النبأ الذي انتشر بقوة خلال الساعات الماضية عَنّْ خطوبتها لرجل أعمال قيل إنه أحمد أبو هشيمة.

ونشرت نرمين صورة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام وعلقت عليها قائلة “صباح الخير .. الحَقيْقَة أن هناك شائعة خادت ولا أعرف مصدرها وأصبحت ترند. .. قضية مغازلة رجل أعمال .. أردت أن أوضح أن هذا الموضوع غير صحيح على الإطلاق .. أنا مع عائلتي والتقيت. شائعة أصبحت اتجاهاً.

وحظيت الفنانة بدعم معجبيها الذين طالبوها بتجاهل ما كان يحدث لها، حيث علموا منذ اللحظة الأولى أنها شائعة لا علاقة لها بالحَقيْقَة.

انتشر الخبر بعد أن نشرت نرمين الفقي صورة عبر ميزة الأستوري على حسابها على إنستجرام، تظهر يد امرأة مزينة بخاتم خطوبة من الماس، وهِيْ تعانق يدها. ولم يشر إلَّى أن يد المرأة هِيْ يده، فظن رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنه يعلن خطوبتهم.

اعتقد المتابعون أن خطوبة الثنائي تمت فِيْ سرية تامة وفجأة خاصة أن أبو هاشمية تزوج ياسمين صبري فجأة وبدون مقدمة.

كثيرا ما تنتقد الفنانة المصرية نرمين الفقي الشائعات حول علاقتها، لكنها دائما ما تنفِيْ هذه الأخبار، وآخرها قبل شهر، عَنّْدما تم الإعلان عَنّْ زواجها من المصور رامي أنور بسبب صورة جمعتها.

ردت الفنانة المصرية حينها “هذه الكلمات لا أساس لها من الصحة. ربما يريد من كتبوا الإشاعة أن يشعروا بأهميتها، والحَقيْقَة أنهم فعلوها بشكل جيد، لأن عدد الاتصالات جعلني أتواصل مع كثير من الناس. فِيْ متجر البقالة الخاص بي، ولم أتواصل معهم.

كَمْا كشفت عَنّْ هُوية الشخص الذي ظهر معها فِيْ الصورة قائلة “هذا رجل مصور والحَقيْقَة محترمة جدا، والصور تم تنزيلها منذ فترة طويلة، وقد أجبت على هذا”. إشاعة من قبل أشخاص محترمين يهتمون بمعرفة الحَقيْقَة، ولا أعرف من المستفِيْد من هذه الإشاعة “.

يعيش الفقي حياة عازبة رغم قربه من الخمسين من عمره، وعلق سابقًا أن سبب تأخره فِيْ الزواج يعود لشعوره بالمسؤولية تجاه والدته، خاصة أنها كانت تمر بأزمة كبيرة من صحة. ، لذلك كان من الصعب تركها واتخاذ قرار الزواج، وبعد رحيلها لم يقترح الشخص المناسب.