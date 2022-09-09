“نريد حكام كأس العالم”.. طلب ناري من رئيس النصر

وجه مصلى المعمر رئيس مجلس ادارة نادي النصر طلبا الى السويسري مانويل نافارو رئيس لجنة الحكام والاوزبكي فرهاد عبد الله مدير ادارة التحكيم بالاتحاد السعودي لكرة القدم خلال يوم الزوج. زيارة النادي.

أفادت صحيفة الرياضية، أن رئيس نادي النصر، نافارو وفرهاد، طلبا استقطاب حكام النخبة وكأس العالم لتوجيه مباريات النصر، التي تتطلب فرق تحكيم أجنبية، فِيْ مسابقة روشان السعودية.

لقاء مع حكَمْ مباراة النصر والباطين فِيْ الجولة الرابعة من دوري روشن

من ناحية أخرى، استجاب نافارو وفرهاد لطلب رئيس نادي النصر، بصعوبة استقطاب حكام النخبة أو المونديال فِيْ جميع المباريات ؛ بسبب ضغوط بطولة أوروبا وأيام الفِيْفا، فِيْ ظل الاستعدادات لكأس العالم 2022 فِيْ قطر فِيْ نوفمبر المقبل.

وكان النصر قد طلب حكاما أجانب خلال مباراتي الفريق أمام التعاون فِيْ الجولة الثانية من دوري روشان السعودي وضد الباطن فِيْ الدور الرابع.

وفِيْ سياق متصل، أعرب رئيس نادي النصر، موصلي المعمر، عَنّْ استيائه من تحليل دائرة التحكيم لقضايا التحكيم ضد التعاون، مؤكدا أن المباراة التي انتهت بخسارة الفوز بهدف نظيف، كان يجب أن أشهد اثنتين. ركلات الترجيح لصالح كأس العالم.

ملعب إطفاء مرسول بارك

بحث نافارو وفرهاد مع عائلة معمر قضية إطفاء ملعب مرسول بارك، خلال الاحتفال بهدف فنسنت أبو بكر ضد الوحدة، خلال مباراة الفريقين بالدور الأول، بناء على طلب فريق النصر. لن يغلق الرئيس الملاعب ما لم يغادر جميع اللاعبين ميدان اللعب، سواء بين شوطي المباراة وبعد المباراة.

ورد معمر أن هناك تنسيقا بين النصر ودوري المحترفِيْن السعودي بشأن طريقة الإضاءة وسيتم رفعه للجنة للاعتماد.

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