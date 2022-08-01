نزار أبو حجر دخولي الفن “غلطة عمري”.. وجميع صفاتي تندرج تحت “السيئة”

أكد الفنان السوري نزار أبو حجر، أن الدراما السورية تفتقد لأشياء كثيرة، لكن أهمها هُويتها التي أفسدت، وتغير الوسط الفني بين الأمس واليوم بنسبة كبيرة وواضحة، وعكس ما كان عليه فِيْ الماضي.

وفِيْ مقابلة مع العرب اليوم، رفض التعليق على مسلسل “كندوش”، مؤكدًا أنه غير راضٍ عَنّْه ولا يكترث له.

واعتبر أبو حجر أن الدور المساند لا يسيء إلَّى الفنانة، إذ يمكن لكل فنان أن يوفر مساحة مختلفة لوجوده وأدواته الفنية.

وأوضح الفنان السوري أنه لا يسعى لتقديم أعمال من البيئة الشامية، بل الأعمال التي يختارها. لأنه طفل فِيْ هذه البيئة، والمخرجون يبحثون عَنّْه لتقديم أعمال غير مصطنعة.

وعبر أبو حجر عَنّْ رفضه السماح لأبنائه بدخول الوسط الفني، مؤكدًا أنهم هم من يبتعدون عَنّْ العمل الفني، ويرفضون فكرة دخول الفن.

وكشف عَنّْ إمكانية تحويل الشخصية الشهِيْرة “أبو غالب” التي قدمها فِيْ مسلسل “باب الحارة” إلَّى مسلسل تلفزيوني. الفكرة مطروحة على الطاولة، لكنه لم يرغب فِيْ إعطاء المزيد من التفاصيل عَنّْها.

وأظهر بعض جوانب حياته الشخصية، فهُو يخاف الله، وكل الأدوار التي قام بها تنفرد به بنفس القدر، ولديه العديد من العادات السيئة التي يريد التخلص منها، وحكَمْته فِيْ الحياة يخاف الله. سوف يجعلك مخرجًا. فِيْ حين أن دخوله الوسط الفني كان “خطأ حياته”.