نزاهة إيقاف 48 متهماً والتحقيق مع 171 في جرائم رشوة وتزوير وغسل أموال

أفادت هيئة “نزاهة” لمكافحة الفساد والرقابة على أنها بدأت خلال شهر ذي القعدة 1444 هـ اختصاصاتها ومهامها بإجراء (4672) جولة رقابية والتحقيق مع (171) مشتبهاً. يشمل موظفي الوزارات (الصحة والتعليم والشؤون البلدية والقروية والإسكان) ومصلحة الزكاة والضرائب والجمارك.

الرشوة وإساءة استعمال السلطة

وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، إن (48) مواطناً ومقيماً اعتقلوا وفق نظام الإجراءات الجزائية، بينهم من أفرج عنهم بكفالة، لمشاركتهم في تهم (رشوة، إساءة استعمال السلطة، أموال. غسل وتزوير المستندات)، وأشار إلى أنه يتم الانتهاء من الإجراءات القانونية تمهيدًا لإحالتها إلى القضاء.

الإبلاغ عن الفساد المشتبه به

ودعت هيئة الرقابة إلى حماية الأموال العامة والحفاظ عليها، للمساهمة في الإبلاغ عن الفساد المالي أو الإداري المشتبه به من خلال وسائل تلقي الاتصالات.