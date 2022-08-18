نزاهة تباشر 13 قضية فساد ورشوة واستغلال نفوذ بقيمة تجاوزت الـ 40 مليون ريال

وأشار مصدر مسئول بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد إلى أن الهيئة باشرت سلسلة من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وانتهاء الإجراءات القانونية بحقها. كانت المشاكل الرئيسية كما يلي

الحالة الأولى القبض على متقاعد من شركة مملوكة للدولة، لتسريب بيانات ومعلومات عن منتجات الشركة لشركات المقاولات، خلال فترة عمله، مقابل الحصول على مبلغ (34،900،000) أربعة وثلاثين مليون تسعة. مائة ألف ريال تقسيط، وإنشاء كيانات تجارية باسم أقاربهم، وإصدار فواتير صورية بهدف الانتظام في استلام هذه المبالغ وتحويلها إلى حساباتهم الشخصية داخل المملكة وخارجها.

الرشوة وإساءة استعمال السلطة

الحالة الثانية القبض على عصابة مكونة من ثلاثة جنود كانوا يعملون في قسم شرطة بإحدى المحافظات، واثنين من السكان من الجنسية العربية كانوا مندوبين عن كيان تجاري مسجل باسم ابن جندي. لدفع مبلغ (1.300.000) مليون وثلاثمائة ألف ريال مقابل إحضار حاوية بضائع، ويحظر (الألعاب النارية) أن تأتي من خارج المملكة عبر أحد الموانئ البحرية.

الحالة الثالثة القبض على رئيس مركز تابع لإحدى المحافظات لحصوله على مبلغ (435.000) أربعمائة وخمسة وثلاثين ألف ريال وسيارتين من مواطن مقابل عمل أخيه في المركز.

الحالة الرابعة وقف (5) مقيمين لطرح مبلغ مالي على موظف بنك مقابل إيداع مبلغ (7،215،965) سبعة ملايين ومائتان وخمسة عشر ألفاً وتسعمائة وخمسة وستون ريالاً نقداً.

الحالة الخامسة القبض بالجرم المشهود على مهندس عربي الجنسية عمل في شركة بمبلغ (115.000) مائة وخمسة عشر ألف ريال من مجموع (500.000) خمسمائة ألف ريال تم الاتفاق عليه. مقابل الاستمرار في دفع الرسوم الاقتصادية لإحدى الشركات المتعاقدة من الباطن لصيانة وتشغيل أنظمة إنذار الحريق في المسجد الكبير والوعد بمنح عقود أخرى الحالة السادسة إيقاف موظف في إحدى الجامعات لحصوله على مبلغ (107،000) مائة وسبعة آلاف ريال من مقيم عربي يملك شركة في المملكة مقابل السماح للشركة بالحصول على عقود جامعية بقيمة (8،185،000) ثمانية ملايين ومائة وخمسة وثمانين ألف ريال.

الحالة السابعة إيقاف مدير الشؤون الإدارية والمالية بالشؤون الصحية بإحدى المناطق وموظف بالشؤون الصحية لإصدار شيك للأخير بمبلغ (95.000) خمسة وتسعين ألف ريال صحي. الشؤون الصحية بشكل غير منتظم وتقاسم الكمية.

الحالة الثامنة القبض على مواطن ومقيم لدفع مبلغ (60.000) ستين ألف ريال لموظف بدائرة الأدلة الجنائية بإحدى المناطق مقابل تعديل معاملة إثبات النسب.

القبض في الجرم المشهود

الحالة التاسعة القبض بالجرم المشهود على ثلاثة مقيمين من الجنسية العربية أثناء تسليم مبلغ (7،700) سبعة آلاف وسبعمائة ريال لموظف بنك مقابل تسهيل إيداع مبلغ (1،403،000) مليون أربعة. مائة وثلاثة آلاف ريال.

الحالة العاشرة القبض على عسكريين ومقيم آسيوي الجنسية عملوا بمستشفى القوات المسلحة بإحدى المناطق لبيع أدوية ممنوعة إلا بوصفة من المخزن بالمستشفى.

الحالة 11 توقيف موظف فرع وزارة النقل واللوجستيات بإحدى المناطق لحصوله على مبلغ مالي مقابل إصدار كتاب موجه إلى المحكمة العامة لنفس المنطقة يحتوي على معلومات غير صحيحة (وزارة النقل والإمداد). النقل والخدمات اللوجستية لم نزاع على موقع مملوك لمواطن) على الرغم من وجود مشروع طريق في الموقع.

الحالة الثانية عشرة توقف عسكري بمديرية مرور المحافظة للحصول على مبالغ مالية مقابل السماح بمرور الشاحنات خلال ساعات الذروة.

الحالة الثالثة عشرة القبض بالجرم المشهود على موظف مركز بلدي تابع لإحدى المحافظات أثناء تسلمه مبلغاً من أحد المواطنين مقابل تسهيل الإجراءات الرسمية وتسريب المستندات البلدية.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في الرقابة والسيطرة على أي شخص يخالف المال العام أو يستغل المنصب لتحقيق مصلحته الشخصية، أو الإضرار بالمصلحة العامة ومحاسبته حتى بعد انتهاء علاقته بالمنصب، لأنه مالي. لا تدخل جرائم الفساد والجرائم الإدارية ضمن قانون التقادم، وأن السلطة مستمرة في تنفيذ ما يتطلبه النظام بالفعل.