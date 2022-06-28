 التخطي إلى المحتوى

“نزاهة” تحقق مع 171 متهماً وتوقف موظفِيْن فِيْ عدة وزارات

كتب العرب اليومفي آخر تحديث
“نزاهة” تحقق مع 171 متهماً وتوقف موظفِيْن فِيْ عدة وزارات

وأعلنت الهِيْئة فتح عدد من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر ذي القعدة 1444 هـ، من خلال 4672 جولة رقابية.

وقالت الهِيْئة فِيْ تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إنها حققت مع 171 متهما واعتقلت 48 متهما بينهم من أفرج عَنّْهم بكفالة.

وبحسب “نزاهة” فإن الجهات التي تم التحقيق فِيْها والموقوفِيْن على المشتبه بهم شملت وزارات الصحة والتعليم والشؤون البلدية والقروية والإسكان، بالإضافة إلَّى مصلحة الزكاة والضرائب والجمارك.

ومن أبرز جرائم الفساد المالي والإداري الرشوة وإساءة استخدام السلطة وغسيل الأموال والاحتيال.