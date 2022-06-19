نزل حالاً .. طريقة تحميل لعبة جراند ثفت أوتو 5 أحدث نسخة grand theft auto 5 وما متطلبات تشغيلها

كيفية تحميل لعبة Grand Theft Auto 5 يبحث عنها الكثير من المستخدمين ، حيث تم إصدار هذه اللعبة في عام 2003 م وتسعى الشركة باستمرار لتحديثها سنويًا ، حيث تم إصدار نسخة جديدة من تلك اللعبة ويمكن لعبها على أنظمة تشغيل متعددة ، والعديد من عشاق الألعاب نتساءل عن كيفية تنزيل هذه اللعبة بكل سهولة ، فمن خلال هذا المقال يمكن شرح كيفية تنزيلها على الهواتف المختلفة التي تعمل بنظام أندرويد سواء كانت هواوي أو هونر أو غيرها تابعنا.

كيفية تنزيل أحدث إصدار من Grand Theft Auto 5

يستطيع قم بتنزيل هذه اللعبة على هواتف Android ، ويتم ذلك باتباع مجموعة من الخطوات وهي كالتالي:

اكتب اسم موقع “ROCK STAR GAME” في مساحة محرك البحث.

بمجرد الوصول إلى الموقع ، يتم ربط التسجيل بالبريد الإلكتروني للمستخدم.

بمجرد فتح حساب البريد الإلكتروني ، يكتب المستخدم اسم اللعبة “grand theft auto v 5”.

تظهر عدة إصدارات ويختار المستخدم الإصدار الذي يريد تنزيله.

انقر فوق خيار “تثبيت” ، وسيتم نقلك تلقائيًا إلى صفحة الدفع.

يجب على المستخدم دفع رسوم تنزيل اللعبة من خلال بطاقته الائتمانية.

وتجدر الإشارة إلى أن قيمة اللعبة تختلف من دولة إلى أخرى ، فمثلاً تكلفتها داخل أمريكا حوالي 10 دولارات.

بعد الدفع ، هناك فترة انتظار قصيرة حتى يتم تحميل اللعبة بشكل صحيح ، وعادة ما يستغرق ذلك بضع دقائق.

متطلبات تشغيل GTA 5 لنظام Android

عادةً ما تصدر Rockstar العديد من الإصدارات الدقيقة جدًا التي تدعم نظام Android وهناك العديد من المتطلبات التي يجب الوفاء بها ، والتي يمكن تلخيصها على النحو التالي: