فِيْ خضم تصاعد الحرب الروسية الأوكرانية، زاد الطلب المحلي فِيْ روسيا على اليوان الصيني، مما أدى إلَّى تهدئة قفزات الروبل وزيادة الضغوط الاقتصادية.

المستوى التاريخي لليوان فِيْ روسيا

خلال تداولات هذا الأسبوع، ارتفع حجم التداول فِيْ زوج عملات اليوان والروبل إلَّى أعلى مستوى فِيْ التاريخ، ووصل إلَّى مستوى قياسي فِيْ يوم واحد بلغ 7.82 مليار يوان (1.16 مليار دولار) يوم الأربعاء، 27 يوليو، 2022، وفقًا لبورصة موسكو. بيانات.

وفقًا لـ Bloomberg، تُظهر الأرقام أن أحجام اليوان والروبل أعلى حاليًا من حجم اليورو والروبل. كان الروبل الأسوأ أداءً من حيث حجم التداول مقابل الدولار الأمريكي فِيْ يوليو من بين 23 عملة من عملات الأسواق الناشئة.

منذ حرب أوكرانيا، أدت العقوبات الغربية المتصاعدة إلَّى عزل روسيا عَنّْ الأسواق العالمية، مما جعل استثمارات الدولار واليورو سلبية بالنسبة للمستثمرين المحليين. قدمت الحكومة اقتراحًا لشراء عملات ما يسمى بالدول الصديقة لتهدئة زيادة سعر صرف الروبل هذا العام، لكن لا يوجد مؤشر على أن الارتفاع الأخير فِيْ حجم تداول اليوان كان بسبب التدخلات المنسقة.

التخلي عَنّْ الدولار

من جهته، قال جورج فاشينكو، رئيس العمليات التشغيلية لسوق الأوراق المالية الروسية فِيْ فريدوم فاينانس “ليست الحكومة الروسية وحدها، بل أيضًا مستثمرو القطاع الخاص والمؤسسي، الذين يشاركون فِيْ النشاط الاقتصادي الأجنبي، لتجنب مخاطر الخارج. البنية الاساسية.” وتابع “إنهم يتحركون بقوة فِيْ عملات أخرى غير الدولار واليورو”.

على الرغم من عزلة روسيا، ظلت عملتها فِيْ منحنى تصاعدي منذ فبراير الماضي. واصلت الشركات تحويل عائدات مليارات الدولارات من صادرات الطاقة إلَّى روبل، فِيْ حين أن القيود المفروضة على العملة وانهِيْار الواردات يعَنّْي أن هناك شهِيْة محدودة للدولار.

لامس الروبل أعلى مستوى فِيْ سبع سنوات الشهر الماضي، مما أثار مخاوف من أن الزيادات ستعيق تنافسية الشركات وتقلل عائدات الميزانية للصادرات بالعملة المحلية.

لكن الرغبة فِيْ اليوان، بالإضافة إلَّى تخفِيْضات أسعار الفائدة أكثر من المتوقع خلال الأسبوع الماضي، يبدو أنها تضعف الانتعاش الذي يضر بتأكيد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن العقوبات على روسيا تركت الروبل “فِيْ حالة خراب”.

انخفض سعر صرف العملة المحلية بأكثر من 16٪ فِيْ يوليو، بعد 4 أشهر من المكاسب مقابل الدولار. بلغ حجم تداول زوج اليوان والروبل أكثر من 100 مليار يوان (ما يعادل 14.8 مليار دولار) فِيْ يوليو، مقارنة بـ 54 مليار يوان (ما يعادل 8 مليارات دولار) فِيْ يونيو الماضي، وفقًا لتقديرات بلومبرج بناءً على بيانات بورصة موسكو. .

قال إيغور زيلنيكوف، كبير المحللين فِيْ بنك برومسفِيْاز “ارتفع سعر صرف الدولار من خلال تأثيرات تداول زوج عملات ليس بين الدولار”. وتابع “عليك الانتباه إلَّى زوج عملات اليوان والروبل، وسترى قوة العملة الصينية أكثر بعد أن وصلت أحجام التداول إلَّى مستوى قياسي.

فِيْ نهاية يونيو الماضي، قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إن الحكومة تدرس تجديد قانونها المالي قبل اندلاع الحرب لتحويل عائدات الطاقة إلَّى عملات أجنبية، مما يضعف سعر صرف الروبل بشكل غير مباشر. يهدف هذا النهج الحديث إلَّى استهداف العملات التي لم تتأثر بالعقوبات. ولم يحدد العملات التي قد يدرسها.

تضاعف حجم التداول تقريبًا الشهر الماضي، فِيْ حين أنه من غير الممكن الآن الحديث عَنّْ انتعاش قوي فِيْ الواردات. لذا؛ يبدو أن مشاركة السلطات فِيْ عمليات الصرف الأجنبي هِيْ السبب الأكثر ترجيحًا لانخفاض قيمة الروبل.