مَوعِد نزول ايفون apple iphone 14 pro max.. سعر ومواصفات آيفون 14 المتوقعة، أعلنت شركة أبل الفترة الأخيرة عن الصحيحة الجديدة لأجهزتها الذكية ، وهو هاتف آيفون apple iphone 14 pro max. والذي يتمتع بمواصفات قوية جدا وخرافية، حيث ينتظر الكثير من المواطنين في كافة أنحاء العالم، مَوعِد نزول ايفون apple iphone 14 pro max، وحسب الأخبار المتوقع أنه سيتم الإعلان عن نزول ايفون apple iphone 14 pro max خلال الأيام المقبلة.

مواصفات الهاتف iphone 14 pro max

وفقًا للعديد من التسريبات، فمن المؤكد أن iPhone 14 Pro Max سيأتي بمواصفات وميزات إضافِيْة تفوق سلسلة iPhone 13 السابقة، بما فِيْ ذلك التصميم الخارجي لشكل الهاتف، كَمْا أن مواصفات الهاتف كالتالي

يأتي iPhone 14 Pro Max مع نظام تشغيل iOS v15 ومعالج سداسي النواة، Firestorm بسرعة 1.8 جيجاهرتز Icestorm 3.1 جيجاهرتز، لذلك فهُو سريع فِيْ الأداء ويسهل التحكَمْ فِيْه لتشغيل جميع التطبيقات والألعاب المختلفة عليه.

يأتي الهاتف مع بطارية بسعة 3687 مللي أمبير مع خاصية الشحن السريع.

تشمل أبعاد الهاتف الطول 160.71 مم والعرض 78.7 مم.

تبلغ سعة الكاميرا الخلفِيْة الرئيسية 48 ميجابكسل، والكاميرا العريضة 12 ميجابكسل، والعدسة المسؤولة عن العزل والتكبير هِيْ أيضًا 12 ميجابكسل.

تأتي الكاميرا الأمامية على شكل ثقب داخل الشاشة بدلاً من النوتش المعتاد فِيْ الأجهزة الأخرى.

أقصى سعر متوقع لجهاز iPhone 14 pro

من المتوقع أن ينخفض ​​سعر iPhone 14 Pro Max إلى حوالي 1199 دولارًا أمريكيًا، أما بالنسبة لسعر تراجعه فِيْ السوق المصري فمن المتوقع أن يصل إلى 275.000 جنيه، وفِيْ السَعُودِيْة تبلغ قيمته 5000 ريال وفِيْ الإمارات العربية المتحدة. الإمارات هم 4،700 درهم.

أعلنت شركة أبل الفترة الاخير الإصدار الأخير لأجهزة الأيفون apple iphone 14 pro max، كما وتم تحديد مَوعِد نزول ايفون apple ، iphone 14 pro max 13 وذلك في الثالث عشر من شهر سبتمبر لعام 2022، ويتداول سعره 1199 دولارًا أمريكيًا.