نزول دم بعد الدورة بأسبوعين للمتزوجة هل هو حمل، إن الإصابة بالنزيف في المدة التي تكون تفرق بين تواقيت الدورة الشهرية يعتبر الامو الغير اعتيادية بالنسبة للسيدة المتزوجة لا سيما إن كان كثيرا ويرافقه بعض الأعراض كالدوخة لهذا نرى مجموعة كبيرة من النساء يتساءلون إن كان نزول دم بعد الطمث بأسبوعين للسيدات يعد حمل أم هو إشارة على وجود معضلة صحية؟ ففي حقيقة القصة من المتوقع أن يشير ذلك الدم إلى التسبب بالحمل بالفعل.

نزيف بعد أسبوعين من نزول دم المرأة المتزوجة هل هو حمل

العامل الحاسم في تحديد حدوث الحمل في حالة حدوث نزيف بعد أسبوعين من الدورة الشهرية بالنسبة للمرأة المتزوجة هو إجراء تحليل للحمل، خاصة إذا كان ذلك مصحوبًا بشعور بضعف في الجسم وتشنجات في أسفل البطن، ولحل هذه المسألة لا بد من الانتظار 10 أيام قبل إجراء هذا التحليل، وإذا كانت النتائج سلبية، فهناك عدد من الأسباب التي تؤدي إلى النزيف بعد انتهاء الدورة الشهرية، وسنراجعها معًا. الأسباب بمزيد من التفصيل، وينبغي أن نقول إن النزف بعد أسبوعين من نزول الحيض للمرأة المتزوجة هو الحمل. جوابه نعم، لكن حالات قليلة جدا.

أسباب النزيف بعد أسبوعين من الدورة الشهرية للمرأة المتزوجة

تتعدد أسباب النزف من المهبل بعد الفترة حتى تاريخ الدورة القادمة، وبعضها بسبب الحمل أو لبعض العوامل الخارجية أو بعض المشاكل الصحية، ومن أهم هذه العوامل ما يلي

عدوى

يمكن أن تكون الأمراض المنقولة جنسياً أحد أسباب نزيف المهبل بعد الحيض، بما في ذلك عدوى السيلان والكلاميديا ​​، والتهاب الحوض الذي يسبب التهاب الجهاز التناسلي الأنثوي. لحسن الحظ، هذه أنواع من العدوى يمكن علاجها بالرجوع إلى طبيب متخصص.

حبوب منع الحمل

تعتبر حبوب منع الحمل من العوامل الخارجية المصاحبة للنزيف بين دورات الحيض لكثير من المتزوجات، ويحدث هذا غالبًا في الأشهر الأولى من استخدام هذه الحبوب، بالإضافة إلى وسائل منع الحمل الأخرى، بما في ذلك اللولب، والتي قد تؤدي إلى نزيف حاد بالخارج. من الدورة الشهرية.

حمل

عند حدوث الحمل، تزرع البويضة في الرحم، وينتج عن هذا الانغراس تمزق نسيج صغير يخرج منه دم خفيف قد يستمر ليوم أو أكثر، مما يدل على حدوث الحمل، وهو ما يسمى نزيف الانغراس. تعتبر من أهم حالات النزف بعد أسبوعين من الدورة بالنسبة للمرأة المتزوجة، ويمكنك التأكد من ذلك من خلال اختبارات الحمل المعروفة.

أسباب مختلفة للنزيف بعد الحيض للمرأة المتزوجة

بالإضافة إلى العوامل السابقة، هناك عدد من العوامل الأقل تواترًا، ولكن لا يمكن إهمال دورها في الدورة الشهرية المفاجئة بين كل دورة وأخرى، والجدير بالذكر أن بعضها نادر، وهم مثل يتبع

التعرض للإجهاد نتيجة المجهود الشديد أو الرياضات العنيفة التي تسبب خللاً في هرمونات الجسم مما يؤدي إلى اضطرابات في الدورة الشهرية.

حدوث الحمل خارج الرحم تشبه أعراضه حالة النزيف بين دورات الحيض، بالإضافة إلى الشعور بتقلصات شديدة في منطقة البطن.

تناول الأدوية الطبية هناك بعض أنواع العقاقير الطبية التي قد تسبب آثارًا سلبية واختلالًا هرمونيًا، ومنها نزيف المهبل خارج وقت الدورة الشهرية.

الفحوصات الطبية وتشمل الفحص الذي يجريه طبيب عنق الرحم والذي يؤدي إلى حدوث نزيف في وقت مبكر.

الأورام هي ما يُعرف بالأورام الحميدة أو الليفية التي تكون أعراضها متكررة أو نزيفًا غزيرًا في وقت غير الدورة الشهرية العادية.

متلازمة تكيس المبايض وهي أيضًا من أسباب نزيف الرحم، ولكنها لا ترتبط من قريب أو بعيد بحدوث الحمل. على العكس من ذلك، فهو يمنع الحمل.

الإصابة بحالة طبية تُعرف باسم الانتباذ البطاني الرحمي، والتي تؤدي إلى نزيف حاد بعد انتهاء الدورة الشهرية وقبل حلول موعد الدورة التالية.

التعرض لبعض الأمراض المسببة لتجلط الدم ومنها مرض فون ويلبراند.

الإصابة بأورام سرطانية من أهمها سرطان الرحم وعنق الرحم وقناة الرحم، وكلها تؤدي إلى نزيف غير منتظم من المهبل.

عدوى التهاب الكبد الفيروسي.

أمراض الكلى واضطرابات الغدة الدرقية.

الحالات التي تتطلب تدخل طبي فوري

قد تمثل بعض الأعراض حاجة ملحة لتدخل طبي عاجل، في الحالات التالية

إحساس بتقلصات شديدة في البطن مصحوبة بنزيف.

نزيف غزير

يستمر النزيف لأكثر من 3 أيام.

الشعور بالحرقان والألم أثناء التبول.

اضطرابات في الدورة الشهرية.

خروج إفرازات من المهبل مصحوبة بحكة أو احمرار شديد بالمهبل.

كيف نفرق بين دم الحيض ودم الحمل

سنشرح عددًا من نقاط الاختلاف التي يمكن للمرأة من خلالها التفريق بين الحمل أو دورتها الشهرية المعتادة، على النحو التالي

الدم الذي يشير إلى الحمل خفيف، ولكن الدم الذي يشير إلى بداية الدورة الشهرية يكون أكثر غزارة.

دم الحمل لا يدوم كثيرا على عكس دم الحيض الذي يزداد ويستمر لفترة أطول.

لون دم الحمل وردي فاتح، لكن دم الحيض أحمر غامق اللون.

يزداد الألم والتقلصات في حالة الدورة الشهرية، ولكن في حالة الحمل يكون الألم خفيفًا ومقبولًا.

أعراض الحمل

بعد معرفة تفاصيل النزيف بعد أسبوعين من نزول الدورة الشهرية بالنسبة للمرأة المتزوجة، هل هو حمل، هناك عدد من الأعراض المميزة للحمل.

ألم شديد في أسفل الظهر.

الميل إلى الغثيان والقيء في بعض الأحيان.

الميل إلى الخمول والشعور بالتعب والتوتر دون سبب واضح.

الشعور بتقلصات في البطن.

كثرة الذهاب إلى المرحاض للتبول.

– صداع.

الشعور بالانتفاخ واحتقان الثديين.

– الإمساك.

إذا كانت السيدة المتزوجة تريد الإنجاب ولقد وجدت ان نزول دم بعد الدورة بأسبوعين وكان نزول الدم يرافقه أحد أعراض الحمل مثل الإصابة بالتقلصات والاجهاد فعلى المراة التمهل لفترة لا تقل عن أسبوع ومن ثم تقوم بخوض اختبار الحمل سواء في المعمل أو في البيت.