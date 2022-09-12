مَوعِد نزول Iphone 14 pro max فِيْ الأسواق المصرية وسعره، اصدرت شركة آبل الهاتف الجديد والفريد من نوعه iPhone 14 الاربعاء بتاريخ 7 من شهر سبتمبر لعام 2022م وذلك بمؤتمر صحفي في شركة آبل بنيويورك في الولايات المتحدة الامريكية والتي ستم نزول الهاتف الذكي الجديد من نوع iPhone 14 في الاسواق العربية بتاريخ الرابع عشر من نفس الشهر لعام 2022م وشركة آبل الام من ابرز الشركات الناجحة والبارزة بصناعة الهواتف الذكية.

مَوعِد نزول Iphone 14 pro max

هاتف iPhone 14 Pro Max بعد أن أعلنت شركة آبل يوم الجمعة الماضي عن الموافقة فِيْ 9 سبتمبر على سلسلة iPhone 14 الجديدة فِيْ جميع الأسواق، زاد البحث فِيْ الساعات الأخيرة عن مواصفات iPhone 14 وجميع الموديلات الجديدة المتوفرة من الهاتف، خاصة بعد من Apple. أعلنت عن تفاصيل هاتف آيفون 14 بميزات ومواصفات غير عادية، مما يجعل iPhone 14 Pro Max الأفضل حتى الآن بين هُواتف iPhone 14، كَمْا أعلنت الشركة عن أسعار كل هاتف iPhone 14 فِيْ أحدث مؤتمر.

ميزات iPhone 14 Pro Max

أذهل مؤتمر Apple الذي عقد يوم الجمعة الماضي جميع الحضور والمتفرجين بمقياس الروعة والامتثال للمواصفات التي قدمها iPhone 14 Pro Max الجديد، وهُو أفضل هاتف فِيْ السلسلة لعام 2022، والذي يبقى على النحو التالي

نظام التشغيل الجديد للهاتف هُو IOS 16، وهناك ثلاث مناطق مختلفة للهاتف، المساحة الأخيرة مفاجأة، الأولى 256 جيجا، والثانية 512 جيجا، والثالثة والأخيرة واحدة. تيرابايت. يمكن للهاتف أن يدعم أجيال مختلفة من الشبكات حتى الجيل الخامس، ويعمل بخطة واحدة فقط وهِيْ شريحة Nano SIM. يحتوي الهاتف على ثلاث كاميرات خلفِيْة مزدوجة وكاميرا بدقة 12 ميجابكسل، بينما الكاميرا الأمامية أحادية ولكن بدقة عالية تصل إلى 48 جيجابايت. أما بالنسبة للوزن المتاح فالهاتف خفِيْف يصل إلى 226 جرام.

سعر iPhone 14 Pro Max فِيْ مصر

بعد مؤتمر Apple الأخير الذي تم فِيْه الكشف عن موديلات هُواتف iPhone 14 الجديدة والعديد من أجهزة Apple الأخرى، كان أبرزها هاتف iPhone 14 Pro Max، أصبحت طرازات هُواتف iPhone 14 متوفرة فِيْ جميع الأسواق العالمية بما فِيْ ذلك السوق العربية. مثل السوق المصري، فقد سعر iPhone 14 Pro Max فِيْ مصر بـ 25671 جنيهًا مصريًا، وقد يكون هذا السعر عرضة للزيادة أو النقصان بمقدار ضئيل، اعتمادًا على المتجر أو الموقع المختار للشراء، بينما فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة يصل إلى 5700 جنيهًا مصريًا. ريال سعودي لكن للنسخة الأكبر مساحة 512 قيقابايت.