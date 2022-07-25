نزيف العملة التركية مستمر.. الدولار قرب 18 ليرة

تراجعت الليرة التركية مرة أخرى فِيْ تعاملات اليوم الاثنين، لتصل إلَّى أدنى مستوى لها منذ ديسمبر الماضي.

يتم تداول الليرة التركية بالقرب من أدنى مستوى لها على الإطلاق، خاصة منذ الانخفاض الكبير فِيْ 20 ديسمبر، عَنّْدما انخفض سعرها إلَّى 18.4 ليرة للدولار.

وجرى تداول الليرة التركية عَنّْد 17.8600 مقابل الدولار، بانخفاض نسبته 0.65 بالمئة مقارنة بالإغلاق السابق.

جاء ذلك بعد أن أصدر البنك المركزي التركي بيانات مؤشر ثقة التصنيع لشهر يوليو، حيث انخفض المؤشر بنسبة 103.7٪ مقابل 106.4٪ فِيْ الشهر السابق، يونيو، بانخفاض أكثر من 2.5٪، مما أدى إلَّى تراجع سلبي. التأثير على سعر صرف الليرة.

وتعد البيانات الحالية لمؤشر ثقة التصنيع هِيْ الأدنى منذ عامين منذ بيانات يوليو 2022، حيث سجل المؤشر مستويات 100.7 نقطة مقابل 92.6 نقطة فِيْ الشهر السابق فِيْ ذلك الوقت.

تراجعت الليرة بأكثر من 7 فِيْ المائة خلال تعاملات يوليو، والتي تزامنت مع التثبيت السابع لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي التركي.

أصدر البنك المركزي التركي الأسبوع الماضي قرار سعر الفائدة، حيث تم تثبيت سعر الفائدة عَنّْد مستويات 14٪.

جاء قرار البنك المركزي التركي بعد أقل من يومين من تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن التزام بلاده بسياسة الفائدة المنخفضة، بالتزامن مع وصف معدلات التضخم القياسية فِيْ تركيا بأنها غير مبررة.

قال البنك المركزي التركي إنه تماشياً مع هدفه الرئيسي المتمثل فِيْ استقرار الأسعار، سيواصل البنك المركزي التركي بحزم استخدام جميع الأدوات المتاحة له، حتى تظهر مؤشرات قوية على انخفاض دائم فِيْ التضخم وهدف متوسط ​​المدى. 5٪.

فِيْ ديسمبر 2022، تراجعت الليرة التركية إلَّى أدنى مستوى لها على الإطلاق عَنّْدما تم الإعلان عَنّْ بيانات التضخم، والتي وصلت إلَّى أعلى مستوى لها فِيْ 20 عامًا عَنّْدما تجاوزت 36٪، بينما تجاوز التضخم اليوم 78٪.

جاءت سلسلة الاستقرار التي اتبعها البنك المركزي التركي بعد خفض أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس فِيْ 4 اجتماعات متتالية من سبتمبر إلَّى ديسمبر 2022.

خفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة لأول مرة العام الماضي 2022 بمقدار 100 نقطة أساس فِيْ سبتمبر، على أن يعقبه انخفاض أكبر بمقدار 200 نقطة أساس فِيْ أكتوبر، ثم تخفِيْضين بمقدار 100 نقطة أساس فِيْ نوفمبر وديسمبر.

وتراجعت الليرة التركية نتيجة هذه التخفِيْضات التي تزامنت مع اشتعال معدلات التضخم فِيْ البلاد، حيث هبطت من مستويات قرب 7.5 ليرات إلَّى مستويات قريبة من 18.5 ليرة دولار فِيْ ديسمبر 2022.