نسبة الإلتحاق في جامعة الملك خالد 1444 pdf ، دائماً ما يتم البحث من قبل الطلاب والطالبات الذين يبغون الإلتحاق بالجامعات والكليات حول التخصصات التي تتيح لهم النسبة المئوية التي حاصلون عليها والتي تتناسب معهم ، كما وهناك العديد من التخصصات التي تقدمها جامعة الملك خالد، لكن الإلتحاق بها يحتاج الى معدلات خاصة بالقبول في الجامعة ، تابعوا معنا للمزيد من المعلومات .

جامعة الملك خالد

جامعة الملك خالد هي إحدى الجامعات السعودية الحكومية التي لها تاريخ طويل. بدأت الجامعة بأربع كليات تعليمية، وهي كلية الشريعة وأصول الدين، وكلية الطب، وكلية التربية، وكلية اللغة العربية، والعلوم، والاجتماعية، والإدارة. تأسست الجامعة عام 1419 هـ بعد زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للجامعة وكان يعمل وقتها في ولاية منهاج العهد، حيث أصدر جلالة الملك مرسوماً يوم الثلاثاء الموافق 9/1. / 1419 هـ، يقضي بدمج فرعي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة الملك سعود بمنطقة عسير، وأطلق عليها اسم جامعة الملك خالد.

تخصصات جامعة الملك خالد 1444

تعد جامعة الملك خالد من أهم الجامعات التي تقدم العديد من التخصصات الجامعية للطلاب والطالبات، بما يتناسب مع مهاراتهم وخبراتهم وميولهم العلمية والتطبيقية. ومن أهم هذه التخصصات

اختصاصات وأقسام كلية العلوم الصحية للبنات.

كلية علوم الحاسب.

تخصصات كلية الهندسة.

تخصصات وأقسام كلية الدراسات الإسلامية.

تخصصات كلية طب الأسنان.

كلية العلوم الصحية المساعدة.

تخصصات وأقسام كلية التربية.

اختصاصات كلية اللغة العربية.

تخصصات وأقسام كلية اللغة الإنجليزية والترجمة.

كلية العلوم الإنسانية.

تخصصات وأقسام كلية المجتمع بمحايل عسير.

تخصصات كلية اللغات والترجمة قسم اللغة الإنجليزية.

تخصصات وأقسام كلية الآداب.

تخصصات كلية الاقتصاد المنزلي.

تخصصات وأقسام كلية الطب.

تخصصات العلوم الطبية.

كلية الصيدلة.

تخصصات وأقسام التعلم الإلكتروني.

معدلات القبول بجامعة الملك خالد 1444

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد بالمملكة العربية السعودية، عن معدلات القبول في التخصصات المختلفة التي تقدمها الجامعة، بحيث يمكن لجميع الطلاب والطالبات الالتحاق بالجامعة والتسجيل حسب معدلات قبول الطلاب. . هذه النسب هي كما يلي

مقر جامعة الملك خالد لدراسة الطالبات بسامر

حددت جامعة الملك خالد بالمركز الجامعي للطالبات بالسامر معدلات القبول في مختلف التخصصات، وهذه التخصصات على النحو التالي

علوم الحاسب أقل معدل قبول للفصل الدراسي الثاني بواقع 84.96.

نظم المعلومات أقل معدل قبول للفصل الدراسي الثاني 85.45.

علوم المختبرات الطبية أقل معدل قبول للفصل الدراسي الثاني 88.06.

التمريض لديه أدنى معدل قبول للفصل الدراسي الثاني من 87.60.

العلاج الطبيعي أقل معدل قبول للفصل الدراسي الثاني هو 88.76.

الأشعة التشخيصية أقل معدل قبول للفصل الدراسي الثاني هو 89.43.

دكتور صيدلي أقل معدل قبول للفصل الدراسي الثاني هو 91.16.

طب وجراحة الفم والأسنان أقل معدل قبول للفصل الدراسي الثاني 93.70.

مجمع العلوم بخميس مشيط للطالبات

تم تحديد معدلات القبول للمجمع العلمي بخميس مشيط للطالبات. وكانت معدلات القبول لثلاثة تخصصات كالتالي

أقل معدل قبول للفصل الدراسي الثاني لتخصص الصحة العامة هو 88.07.

الحد الأدنى لمعدل القبول للفصل الدراسي الثاني للهندسة الصناعية 91.89

أقل معدل قبول للفصل الدراسي الثاني في علوم التمريض هو 86.67.

العلوم والفنون في الخميس بنات

من خلال ما يلي نستعرض معدلات القبول في تخصصات العلوم والفنون بخميس مشيط للطالبات

درجة اللغة الإنجليزية 74.94 مع اختبار القبول.

معدل اللغة العربية 78.59

نسبة الدراسات الإسلامية 79.40.000

نسبة علوم الحاسب 83.89.000

نسبة نظم المعلومات 84.43

معدلات القبول في المجمع الأكاديمي بتنومة للطلاب والطالبات

معدلات القبول في المجمع الأكاديمي بتنومة للطلاب والطالبات كالتالي

علوم الكمبيوتر 72.08.2007

اللغة الإنجليزية 76.92 طالبة و 71.15 طالبة بالإضافة إلى تقديم اختبار قبول للطالبات.

نسبة التمويل 78.29.

النسبة الجغرافية 80.28.

نسبة اللغة العربية 80.39.

نسبة التاريخ 80.84.

نسبة الدين إلى الأصول 81.82.

نسبة الشريعة 83.57.

نسبة علم النفس 86.70.

معدلات القبول في مجمع محايل الأكاديمي

هناك عدد من التخصصات في المجمع الأكاديمي بمحايل حيث يمكن للطلاب والطالبات الالتحاق بهذه التخصصات وفق معدلات القبول التالية

الاقتصاد المنزلي معدل قبول للطالبات 74.58.

الفيزياء معدل قبول للطالبات 74.99 و 71.10 للذكور.

الرياضيات معدل قبول 75.46 للطالبات و 71.25 للطالبات.

معدل القبول في الكيمياء 76.33

بلغ معدل القبول في اللغة الإنجليزية 77.33 للطالبات و 71.34 للذكور في اختبار القبول.

علوم الكمبيوتر، بمعدل قبول 78.11.

معدل قبول اللغة العربية 79.12.

معدل قبول نظم المعلومات 79.30.

ويبلغ معدل القبول في الأحياء 79.48 للطالبات و 71.34 للطالبات.

بلغ معدل قبول الدراسات الإسلامية 80.90 طالبة و 77.94 طالبًا.

إدارة الأعمال، بمعدل قبول 84.38.

نسبة المجمع العلمي للطالبات بأبها

كانت معدلات القبول في الأكاديمية العلمية للطالبات بأبها على النحو التالي

معدل قبول الفيزياء 80.79.

معدل قبول الرياضيات 80.83.

معدل قبول الكيمياء 81.66.

معدل قبول الأحياء هو 83.56.

معدل قبول وسائل الإعلام والاتصالات 86.13.

معدل القبول العام للتمريض 82.12.

معدلات القبول بالمدينة الجامعية

من خلال ما يلي نستعرض معدلات القبول للمدينة الجامعية في الإحالة للطلاب والطالبات، ومعدلات القبول كالتالي

تخصص معدل القبول للفصل الدراسي الثاني نظم المعلومات 80.53 علوم الكمبيوتر 81.06 هندسة الحاسوب 83.03 هندسة كيميائية 84.09 هندسة مدنية 84.31 الصحة العامة 85.92 هندسة صناعية 84.68 علوم المختبرات الطبية 84.77 تكنولوجيا طب الأسنان 86.96 علاج بدني 84.80 الأشعة التشخيصية 85.27 علوم التمريض 86.17 هندسة ميكانيكي 85.73 الهندسة الكهربائية 86.40 تقنية التخدير 89.65 الخدمات الطبية الطارئة 89.78 صيدلاني 90.70 طب الأسنان وجراحة الفم 93.66 الطب والجراحة 94.75

معدلات القبول للمدينة الجامعية بأبها

أعلنت جامعة الملك خالد عن معدلات القبول لتخصصات المدينة الجامعية بأبها. كانت معدلات القبول للطلاب والطالبات على النحو التالي

تخصص معدل القبول الفيزياء 72.84 رياضيات 73.93 كيمياء 74.03 اللغة الإنجليزية 70.05 مادة الاحياء 75.51 جغرافية 78.06 تاريخ 78.56 عربي 79.40 نظام المعلومات الإدارية 78.46 أساسيات الدين 80.94 هندسة معمارية 82.96 محاسبة 83.25 الوسائط و الاتصالات 82.95 التسويق والتجارة الإلكترونية 82.95 علم النفس 84.95 إدارة الأعمال / المالية 83.94 ادارة اعمال 84.05 الشريعة الاسلامية 83.96 إدارة الأعمال / الموارد البشرية 85.27 قانون 90.11

معدلات قبول مجمع الاقتصاد المنزلي

معدلات القبول في أكاديمية التدبير المنزلي للطالبات هي كما يلي

الاقتصاد المنزلي 83.23 تصميم الملابس 85.20 محاسبة 87.45 ادارة اعمال 89.47 قانون 91.98

مجمع الطالبات بأحد الرفيدة

تم الإعلان عن مجمع الطالبات بأحد الرفيدة، وكانت معدلات القبول في الجامعة للطالبات على النحو التالي

تخصص معدل القبول اللغة الإنجليزية 74.20 رياضيات 79.15 علوم الكمبيوتر 82.44

مجمع البنات في المجاردة

من خلال ما يلي نستعرض معدلات القبول لمجمع الطالبات بالمجاردة، والنسب المئوية كالتالي

اللغة الإنجليزية 70.01 رياضيات 74.02 علوم الكمبيوتر 74.94

مجمع النساء برجال ألمع

فيما يلي نستعرض معدلات القبول لمجمع الطالبات برجال ألمع وهي كالتالي

اللغة الإنجليزية 70.36 رياضيات 74.51 نظم المعلومات 75.04

معدلات القبول في كلية المجتمع بجامعة الملك خالد

من خلال الجدول التالي نستعرض معدلات القبول بكلية المجتمع بجامعة الملك خالد. تكون معدلات القبول حسب التخصصات التالية وهي كالتالي

تخصص معدل القبول برمجة وتشغيل الحاسوب 74.81 الدراسات الإسلامية 76.70 اللغة الإنجليزية 70.03 مادة الاحياء 65.30 كيمياء 67.29 محاسبة 76.66 نظم المعلومات 73.56 ادارة اعمال 74.71

مؤهلات القبول بجامعة الملك خالد 1444

تعتمد جامعة الملك خالد على النسبة المئوية المؤهلة أو المرجحة في تحديد درجات الطلاب. وفقًا لذلك، يتم قبول الطلاب أو رفضهم. هذه النسب هي كما يلي

النسبة المؤهلة للقبول في جامعة الملك خالد 30٪ معدل تراكمي للمرحلة الثانوية. 30٪ اختبار القدرات العامة. 40٪ اختبار تحصيل.

النسبة المرجحة للقبول في جامعة الملك خالد 50٪ معدل تراكمي. 50٪ اختبار القدرات.

يمكن حساب النسبة المرجحة بناءً على ما يلي النسبة المئوية الإجمالية = (النسبة المئوية للشهادة الثانوية × 30٪) + (النسبة المئوية لاختبار القدرات العامة × 30٪) + النسبة المئوية لاختبار التحصيل × 40٪).



معدلات القبول بجامعة الملك خالد 1444 pdf

تتم عملية القبول والتسجيل في تخصصات الملك خالد من خلال عملية الترشيح والمقارنة بين الطلاب والطالبات، بالإضافة إلى اعتماد الجامعة على معدلات القبول، وعلى عدد المقاعد الأكاديمية المتاحة، في مختلف التخصصات التي تطرحها الجامعة. جامعة. فيما يلي نستعرض معدلات القبول في جامعة الملك خالد للعام الدراسي 1444 هـ بصيغة pdf، حيث كان آخر تحديث في عام 1444 هـ.

رابط القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد

قامت جامعة الملك خالد، ممثلة بإدارة القبول والتسجيل بالجامعة، بإتاحة رابط التسجيل في جامعة الملك خالد، والذي يتيح للطلاب التسجيل مباشرة في الفصل الدراسي الثاني قبل نهاية الموعد النهائي للتسجيل، والتوجه إلى عمادة القبول والتسجيل. التسجيل في جامعة الملك خالد من خلال الرابط التالي “”.

وفي النهاية لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة اعلاه حول التعرف على نسبة الإلتحاق في جامعة الملك خالد 1444 pdf ، و معدلات القبول بجامعة الملك خالد 1444 pdf ، و نسبة المجمع العلمي للطالبات بأبها ، و رابط القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد .