نسبة العنوسة في مصر حسب اخراحصائية2022، لقد حاولت فتيات تخطت اعمارهن سن الخامسة والثلاثين من دون زواج مواجهة واقعهن وقمن بتاسيس صفحات ومجموعات على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة يتحدثن فيها عن تجاربهن في رفض الزواج لمجرد الزواج، وعدم شعورهن بالخجل لأنهن غير متزوجات، بحيث اصبحت هناك صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثل صفحه عانس وأفتخر، وعانسون، وسناجل ونفتحر.

نسبة العنوسة في مصر حسب اخراحصائية2022

يرى أستاذ علم الاجتماع السياسي في الجامعة الأميركي سعيد صادق أن المبادرات التي تطالب بالاستغناء عن الشبكه أو النيش، وكذلك زوجي زوجك تناطح ثقافات وأعراف راسخه في عقول المصريين منذ سنوات كثيرة حتى انه يصعب اختراقها، وخصوصا أنها مبادرات فرديه تفتقر إلى الشكل والإمكانات البشريه والماديه المؤسسيه، خاصة أنها إذا جاءت من الدولة، حيث يقول سعيد صادق (انظر إلى حملات تنظيم الأسرة التي استغرقت عشرات السنوات بكل إمكانات الدولة وإعلامها ولم تصل للشكل الأمثل حتى الآن وستعرف المصير الحتمي لتلك المبادرات بلا شك).

نسبة العنوسة في مصر حسب اخراحصائية2022

أضافت امال صاحبة إحدى صفحات العنوسة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والتي تخطت الأربعين من عمرها للجزيرة نت أنها تشعر ببعض الحنين نحو الأمومه، ولكنها تتغلب على هذه الفكره بسؤال ماذا لو تزوجت من شخص ثم اكتشفت أنه عقيم، وتابعت لست نادمه، وحاولت من خلال إنشاء صفحه على فيسبوك مشاركه تجارب بنات تأخر عنهن قطار الزواج لسبب أو لآخر، وتستهدف القضاء على مقولات راسخه في الذهن الشعبي مثل ظل راجل ولا ظل حيطة، حيث انه قد لاقت الصفحة إقبال وتفاعل من كثير من الفتيات العازبات، وعلى الرغم من أن معظمهن يدخلن حسابات فيس بوك بأسماء وهميه إلا أن بعضهن يقررن الانسحاب فجأه خوفا من معرفه أهلهم لشخصياتهم