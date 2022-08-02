نسبة القبول في تخصص الانظمة جامعة القصيم 1444 ، نتيجة التسائل من قبل الكثير من الطلاب حول التعرف على نسبة التسجيل و القبول في تخصص الانظمة جامعة القصيم ، كونها من الجامعات العريقة المميزة داخل المملكة السعودية كون أن نسبة القبول يتم نشرها حسب العلامات المتعلقة بالطلاب لكل عام ، و وذلك للإلتحاق بالجامعة وهو ما يتوافق مع النسبة المرجحة للطالب وعليه يتم اعلان نسب القبول تخصص الانظمة جامعة القصيم ، تابعوا معنا .

جامعة القصيم

جامعة القصيم من أهم وأشهر الجامعات في المملكة العربية السعودية، وهي جامعة حكومية تشرف عليها وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية. تضم الجامعة تخصصات علمية مختلفة لخريجي الثانوية العامة وخريجيها، وتضم الجامعة أكثر من 71 تخصصًا لدرجة البكالوريوس. ونلاحظ أن عدد الطلاب في الجامعة يزيد عن 40 ألف طالب في مختلف الكليات والبرامج المتاحة.

معدل القبول في تخصص النظم جامعة القصيم 1444

معدل القبول في تخصص النظم بجامعة القصيم غير ثابت، حيث يعتمد معدل القبول على الدفعة وعدد المقاعد. نلاحظ أن عمادة القبول والتسجيل بجامعة القصيم تحدد معدلات القبول لتخصصات الجامعة للعام الدراسي الجديد 1444 هـ لجميع التخصصات العلمية والإنسانية والأدبية للطلاب والطالبات. في مختلف محافظات القصيم.

تخصصات جامعة القصيم 1444

تمتلك جامعة القصيم الكثير من التخصصات التي يتم تدريسها لكل من الطلاب والطالبات في مختلف فروع الجامعة، حيث يوجد عدد من الفروع في بريدة مع عدد من التخصصات المتاحة خارج الحرم الجامعي، وتخصصات جامعة القصيم هي كالآتي

كليات جامعة القصيم داخل المقر الرئيسي ببريدة

تمتلك جامعة القصيم مجموعة من الكليات التي تقع داخل المقر الرئيسي ببريدة والتي تحتوي على تخصصات متعددة تناسب الطلاب والطالبات. فيما يلي نستعرض أهم هذه التخصصات والكليات

كلية الطب البشري

كلية الهندسة (الهندسة المدنية – الهندسة الميكانيكية، مسار الاتصالات والإلكترونيات في الهندسة الكهربائية، مسار القوى الكهربائية)

كلية العمارة والتخطيط (برامج البكالوريوس في الهندسة المعمارية – برنامج ماجستير العلوم في تكنولوجيا البناء وإدارة التنفيذ – برنامج ماجستير العلوم في الحفاظ على التراث العمراني – برنامج ماجستير العلوم في التحكم البيئي)

كلية الطب في عنيزة

كلية طب الأسنان

كلية الشريعة والدراسات الإسلامية (الشريعة – الأنظمة – الدراسات الإسلامية – تخصص القراءات).

كلية الصيدلة (الصيدلة السريرية)

كلية العلوم الطبية التطبيقية (مختبرات – بصريات)

كلية الحاسبات (علوم حاسب – هندسة حاسب – تكنولوجيا معلومات).

كلية العلوم (كيمياء – فيزياء – رياضيات) باعتماد أكاديمي دولي مشروط (آزين)

كلية الاقتصاد والإدارة (إدارة الأعمال المالية – المحاسبة – الاقتصاد – نظم المعلومات الإدارية).

كلية الزراعة والطب البيطري (طب بيطري – انتاج حيواني – علوم الاغذية – انتاج نباتي)

كلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية (اللغة الإنجليزية والترجمة – التاريخ – اللغة العربية وآدابها – الجغرافيا).

كلية التربية (علم النفس – التربية الخاصة) (مسار اضطراب التوحد، مسار الإعاقة العقلية، مسار صعوبات التعلم، مسار المواهب والتميز، مسار الإعاقة السمعية.

كليات جامعة القصيم خارج الحرم الجامعي

تضم جامعة القصيم كليات منتشرة خارج الحرم الجامعي وتقع في محافظات منطقة القصيم التابعة للجامعة وهي كالتالي

كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية بالبكيرية (التحضير للسنة التحضيرية – المعلوماتية الصحية – الصحة العامة – الإدارة الصحية – علم الأوبئة – التأمين الصحي)

كلية العلوم الصحية ببريدة (إعداد السنة التحضيرية)

كلية العلوم الصحية بعنيزة (إعداد السنة التحضيرية)

كلية العلوم الصحية بالرس (إعداد السنة التحضيرية)

كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية بالبكيرية (التحضير للسنة التحضيرية – المعلوماتية الصحية – الصحة العامة – الإدارة الصحية – علم الأوبئة – التأمين الصحي)

كلية الزلفي للعلوم.

كلية المجتمع ببريدة (الحاسوب المؤهل – الدراسات الإسلامية الانتقالية – تأهيل الموارد البشرية – الاقتصاد الانتقالي والإدارة – اللغة الإنجليزية)

كلية المجتمع في عنيزة (تأهيل كمبيوتر – لغة انجليزية انتقالية، لغة عربية انتقالية – اقتصاد وإدارة انتقالية)

كلية الآداب والعلوم في عقله الصقور

– كلية العلوم والآداب بآسيا

كلية العلوم والآداب بالنبهانية

– كلية العلوم والآداب بالرياض الخبر

كلية العلوم والآداب بالرس

كلية طب الأسنان بالرس

– كلية العلوم والآداب بعنيزة

كلية العلوم والآداب بالمزنية

شروط القبول بجامعة القصيم 1444

حددت جامعة القصيم مجموعة من الشروط التي تحدد القبول في الجامعة من عدمه. أدناه نراجع هذه الشروط

أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

يجب أن يكون لدى مقدم الطلب بطاقة هوية وطنية سارية.

يجب ألا يكون المتقدم قد تخرج منذ 3 سنوات.

أن يجتاز المتقدم امتحانات الجامعة واجتياز المقابلة الشخصية.

أن يجتاز المتقدم اختبار القياس المحدد من قبل الجامعة.

ألا يفصل المتقدم من الجامعة أو من أي جامعة أخرى.

كيفية التسجيل في جامعة القصيم 1444

يمكن للطلاب والطالبات الراغبين في التسجيل في جامعة القصيم التسجيل بسهولة بعد التعرف على شروط التسجيل والتأكد من معدلات القبول. وفيما يلي نستعرض طريقة التسجيل بجامعة القصيم للعام 1444 هـ

انتقل مباشرة إلى موقع التقديم بجامعة القصيم.

انقر فوق الخيار لطلب قبول جديد.

اضغط على خيار الموافقة على كتابة السجل المدني لمقدم الطلب.

أدخل رقم الهاتف الشخصي للطالب.

تحديد مكان الدراسة الخاص للطالب.

حدد الرغبات حسب الأولوية.

انقر فوق إرسال.

تأكيد.

رابط الموقع الرسمي لجامعة القصيم

أتاحت جامعة القصيم موقعها الإلكتروني للطلاب والطالبات. يوفر الموقع جميع المعلومات التي يحتاجها الطلاب لمعرفة الكليات والتخصصات التي تحتويها الجامعة. من الممكن أيضًا معرفة معدلات القبول للتخصصات وتحديد أهم المسارات التي توفرها الجامعة للمتقدمين الجدد. يمكنك زيارة الرابط الخاص بالموقع الرسمي لجامعة القصيم من خلال الرابط التالي “”.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد أوضحنا لكم عبر السطور السايقة حول التعرف نسبة القبول في تخصص الانظمة جامعة القصيم 1444 ، رابط الموقع الرسمي لجامعة القصيم ، و كيفية التسجيل في جامعة القصيم 1444 ، و شروط القبول بجامعة القصيم 1444 .