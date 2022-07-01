نسبة القبول فِيْ تخصص القانون جامعة الملك عبدالعزيز 1444

يرغب الكثير من الأفراد فِيْ معرفة معدل القبول فِيْ ماجستير القانون، جامعة الملك عبد العزيز 1444، حيث يعتبر تخصص القانون من أهم التخصصات فِيْ كلية القانون بجامعة الملك عبد العزيز.

كلية الحقوق جامعة الملك عبد العزيز

تضم جامعة الملك عبد العزيز الوطنية العديد من الكليات التي تناسب كافة اتجاهات وميول الطلاب ومن أهم وأبرز الكليات التي تستقبل أعداداً كبيرة من الناس كل عام كلية الحقوق، حيث تعمل من خلالها على تدريب الطلاب فِيْ الجانب القانوني، حيث تضم المدرسة عددًا من التخصصات المحدودة.

كلية الحقوق جامعة الملك عبد العزيز

ومن أهم تخصصات كلية الحقوق بجامعة الملك عبد العزيز ما يلي

شهادة فِيْ القانون.

مساعد نظام تخصص.

ماجستير فِيْ القانون العام.

ماجستير فِيْ القانون الخاص.

جامعة الملك عبد العزيز معدل قبول ماجستير القانون 1444

لم يتم الإعلان عن معدل القبول فِيْ تخصص القانون هذا العام 1444، حيث يختلف المعدل من طالب إلى آخر ومن سنة إلى أخرى، لكن يعتبر القانون أعلى تخصص فِيْ الأدب، حيث يصل إلى 80٪. الجدير بالذكر أن معدل القبول فِيْ تخصصات القانون فِيْ كلية القانون يختلف من طالب إلى طالبات.

المستندات المطلوبة للقبول فِيْ تخصص القانون بجامعة الملك عبد العزيز

يشترط للالتحاق بالاختصاص القانوني بجامعة الملك عبد العزيز بعض المستندات والوثائق الرسمية، على النحو التالي

يتم إرفاق النسخة الأصلية من شهادة الثانوية العامة وتحميلها.

مطلوب تحديد هُوية مقدم الطلب الراغب فِيْ التسجيل.

صورة ملونة مقاس (6 × 4) سم.

موافقة رسمية من جهة العمل على الالتحاق بمهنة المحاماة.

يجب إبراز شهادة ميلاد الأم وبطاقة هُويتها إذا كانت الطالبة غير سعودية والأم سعودية.

يتطلب توضيح أسباب الانسحاب فِيْ حال ثبت انسحاب الطالب مسبقًا.

وثيقة صحية لمقدم الطلب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

شروط القبول للدراسات العليا فِيْ القانون جامعة الملك عبد العزيز 1444

يشترط للتسجيل فِيْ تخصص القانون بجامعة الملك عبد العزيز

الجنسية السَعُودِيْة مطلوبة للقبول فِيْ تخصص القانون.

يُستثنى مرشح كفِيْف من المشاركة فِيْ اختبارات التقييم.

للطالب فرصتان للتقدم للقبول.

إرفاق شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها حديثة ولا تزيد عن خمس سنوات.

إثبات موافقة مكان العمل للدراسات أثناء العمل.

إجراء اختبارات القدرات للذكور واختبارات القدرات والأداء للطالبات.

اعتماد البيانات والمعلومات المدخلة للوثائق الأصلية المرفقة بعملية التسجيل.

يجب أن تكون مدة وفترة التخرج للمؤهلات والإنجازات سارية على النحو الذي يحدده المركز الوطني للقياس.

لن يتم قبول الطالب الذي فصل إداريًا أو أكاديميًا فِيْ الماضي.

كلية الحقوق بجامعة الملك عبد العزيز تويتر

يتم متابعة الحساب الرسمي لكلية الحقوق بجامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السَعُودِيْة من خلال منصة تويتر “” حيث تنشر الكلية تعليمات وإرشادات جديدة كل فصل دراسي ومن خلالها يقوم عميد الكلية بالتواصل وتقديم الأسئلة و شكاوي.

منتسب إلى كلية الحقوق بجامعة الملك عبد العزيز

تمتلك كلية القانون بجامعة الملك عبد العزيز موقعها الإلكتروني الرسمي الذي يتضمن أهم الاستراتيجيات والتخصصات والمبادئ التوجيهِيْة والخطط الربعية ومعدلات القبول المتعلقة بتخصصات المدرسة. الوصول إلى الموقع الرسمي لكلية الحقوق مباشر “”.

وفِيْ نهاية المقال تحدثنا عن معدل القبول فِيْ تخصص القانون بجامعة الملك عبد العزيز 1444، وما هِيْ تخصصات كلية القانون وأهم متطلبات الالتحاق بتخصص القانون، ثم أرفقنا الرَابِطْ الرسمي بـ كلية القانون والرَابِطْ لمنصة تويتر.