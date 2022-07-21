نسبة القبول لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن 1444 وأهم الشُروطْ

معدل القبول فِيْ جامعة البترول هُو 1444، وهِيْ تعتبر من أفضل الجامعات فِيْ المملكة، وفِيْ كل عام، هناك عدد كبير من الطلاب على استعداد للتسجيل والقبول بها. كَمْا يمكن القول أن وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة من أهم المؤسسات التعليمية محَلْيًا ودوليًا، وقد تأسست الجامعة عام 1963 م.

معدل القبول بجامعة البترول 1444

تحدد جامعة الملك فهد للبترول والمعادن طلاب الثانوية العامة للتسجيل فِيْ الجامعة، وهُو معدل قبول يجب تحقيقه حتى يتم قبول المتقدمين.

30٪ من اختبار القدرات العامة

20٪ من شهادة الثانوية العامة

50٪ من اختبار التحصيل

شُروطْ القبول لكلية الملك فهد للبترول والمعادن 1444

تضع كلية الملك فهد للبترول والمعادن للمتقدمين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة سلسلة من الشُروطْ والضوابط التي يجب على المتقدمين أخذها بعين الاعتبار حتى يتم قبولهم، ومن الشُروطْ التي وضعتها الجامعة لجميع المتقدمين

أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة فِيْ نظام المقررات.

يجب أن يكون الطالب خريج المدرسة الثانوية لنفس العام الذي تقدم فِيْه إلى الجامعة.

أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة من المملكة أو من خارجها على أن تكون مطابقة من وزارة التربية والتعليم.

إرفاق النسبة التي تم الحصول عليها بشهادة الثانوية العامة المقدمة.

الحد الأدنى للسن المقبول هُو 17 سنة ولا يقل عن ذلك مقبول

يجب أن يكون الطالب قادرًا على اجتياز اختبار القدرات والحصول على الدرجة المطلوبة

أن يكون الطالب قادرًا على اجتياز اختبار التحصيل والحصول على المعدل المطلوب.

لاجتياز النسبة المرجحة المحددة للجامعة

لا يتم قبول الطلاب الذين تم قبولهم بالفعل فِيْ كلية الملك فهد للبترول والمعادن

القبول فِيْ التخصصات المختلفة التي تقدمها الجامعة متاح حسب النسبة التي حصل عليها الطالب.

يجب أن يكون الطالب قادرًا على اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية.

المستندات المطلوبة للتسجيل فِيْ جامعة الملك فهد

أما بالنسبة لقائمة الوثائق التي سترسل للمسجلين فِيْ جامعة الملك فهد، بحسب بيان الجامعة، فقد جاءت على النحو التالي