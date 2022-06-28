نسبة القروض العقارية فِيْ السعودية ليست “مقلقة”.. لهذا السبب

قال رئيس الاستشارات فِيْ بنك الخليج الدولي كابيتال عبد الله الحامد، إن البنوك السعودية لا تعاني من أي مشكلة سيولة، موضحا أنه استخدم سياساته للحد من الضغوط قصيرة الأجل وسط تزايد الطلب على القروض.

وأضاف الحامد، فِيْ حديث لـ “العربية”، أن الإجراء ذاته تم خلال أزمة كورونا، مما ساعد على توفِيْر السيولة فِيْ البنوك.

وأوضح أن البنك المركزي لديه الكثير من الأدوات لإتاحة السيولة لدى البنوك المحلية.

وذكر أن ارتفاع نسبة القروض العقارية فِيْ السوق السعودي ليس “مخيفا” فِيْ ظل برنامج تقوده الحكومة لرفع نسبة التملك بشكل عام للمواطنين بأكثر من 60٪.

وأوضح الحامد أن البنوك لا تقرض قطاعًا معينًا، بل تنوع محفظة القروض بين القطاع الصناعي أو التجاري أو الأفراد أو القطاع السكني.