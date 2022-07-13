كم نسبة النجاح في البكالوريا 2022 الجزائر، في الساعات القليلة تم الاعلان من قبل وزارة التربية والتعليم الجزائرية عن نسبة نجاح في البكالوريا وذلك بعد انتهاء الوزارة من مرحلة التصحيح، كما وحسب ما بينت الوزارة أن نسبة النجاح في البكالوريا 2022 عالية جدا مقارنة في السنوات الماضية.

نسبة النجاح في البكالوريا 2022 الجزائر

حسب ما وضحت وزارة التربية والتعليم الجزائرية في تصريح لها قبل قليل عن نسبة النجاح في البكالوريا لعام 2022 بعد الانتهاء من عملية التدقيق والتصحيح جميع الاوراق، ان النسبة تتراوح بين 61.16 % طالب ناجح، وتعد هذه النسبة مقبولة الى حد ما، مقارنة في السنوات الماضية، كما وصل عدد المتقدمين للاختبارات البكالوريا لعام 2022 حوالي 73172.

نسبة النجاح في البكالوريا حسب الشعب 2022

تم توزيع طلبة البكالوريا في الجزائر الى شعب مختلفة وذلك لتخفيف على المصححين في تصحيح الأوراق ورصدها، وتوفير الوقت والجهد كما وكانت نسبة النجاح في البكالوريا حسب الشعب كالتالي:

شعبة علوم تجريبية 60%

شعبة الرياضيات 84.10 %

شعبة الأداب والفلسفة 58.20%

شعبة لغات أجنبية 74.7 %

شعبة تقني رياضي 67.30%

شعبة تسيير واقصاد 51.10%

موعد نتائج البكالوريا في الجزائر 2022

سيتم الإعلان عن نتائج البكالوريا 2022 في الجزائر في الرابع عشر من شهر يوليو لعام 2022، وذلك الساعة الرابعة مساءا، وستكون طريقة عرض النتيجة من خلال رسالة قصيرة على رقم الطالب، تحمل معدل الطالب، إما أن ينتهز الطالب فرصة النجاح وينتقل الى المعاهد أو الجامعات او الرسوب.

تعد نتائج البكالوريا من أكثر المواضيع التي تعمل ضجة اعلامية كبيرة عبر منصات التواصل الإجتماعي، كما وان قامت وزارة التربية والتعليم الجزائرية بالتصريح حول نسبة النجاح في البكالوريا وهي 61.16 %