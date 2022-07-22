نسبة دم الطفل الرضيع، كل الأباء يهتمون بصحة أبنائهم وكيف يستطيعون حمايتهم من اي الامراض المنتشرة في عصرنا هذه والتي تعتبر من اخطر الامراض وكل الاباء يبحثون دائما عن الذي يقوي من صحة أبنائهم ويفيدها لان اذ اهتموا الان بأساسات بناء اجسام أبنائهم وهم في الطفولة فهذا سوف يريحهم في المستقبل من الإصابة باي اعراض اي كانت العرب اليوم سوف تتكلم اليوم عن هذا الموضوع المهم الذي يبحث عنه جميع الاباء.

نسبة دم الرضيع

عند ولادة الرضيع، يحتوي دم الرضيع على نسبة من الحديد الذي يولد به ويتم تخزينه داخل جسده، ولكن يحتاج الطفل طوال حياته لضمان وجود نسبة الحديد الطبيعية في دمه، وذلك لضمان أن الطفل لا يتعرض لفقر الدم.

تختلف نسبة دم الطفل باختلاف عمره، فالطفل من سن 7 أشهر إلى سن سنة يحتاج إلى 11 جرامًا من الحديد، ومن سن سنة إلى سن 3 سنوات يحتاج إلى 7 مجم من حديد.

انخفاض نسبة دم الطفل

في حال كانت النسبة المئوية لدم الطفل أقل من المعدل المطلوب، فإنه سيعاني من فقر الدم، لأن فشل الجسم في احتواء خلايا الدم الحمراء بالكمية المناسبة، سيؤدي إلى نقص الأكسجين الذي يصل إلى الأعضاء والأنسجة. وبالتالي، ستتلف الأعضاء. أسباب فقر الدم

انخفاض تدفق الدم منذ الولادة

يحدث هذا النقص عند حدوث نزيف في الحبل السري، أو عند أخذ عينات كثيرة من الأم لتحليلها، ولكن دون تعويض جسدها أثناء الحمل عن هذا الدم.

انحلال الدم الذي يحدث في الاضطرابات المناعية

مثل عدم تناسق الدم بين الأم والجنين، أو وجود عدد من المشاكل الوراثية المتعلقة بخلايا الدم الحمراء، أو تعرض الطفل للجراثيم أو الفيروسات، أو وجود نقص في الفيتامينات مثل فيتامين هـ.

قلة إنتاج خلايا الدم الحمراء

قد يكون السبب مرضًا خلقيًا أو سوء التغذية.

الأمراض المزمنة

مثل التهاب الشغاف أو الفشل الكلوي.

الأطفال المعرضون لخطر الإصابة بنقص الحديد

بعد أن تحدثنا عن نسبة دم الرضيع يمكننا الحديث عن بعض الأطفال الذين يتعرضون لمشاكل وخطر الإصابة بنقص الحديد، وهم كالتالي

الأطفال الذين يولدون مبكرًا أو يعانون من انخفاض الوزن عند الولادة.

عندما يشرب الطفل حليب الماعز أو حليب البقر قبل أن يبلغ السنة الأولى من عمره.

الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية ولا يتم إعطاؤهم أي نوع من المكملات الغذائية بعد 6 أشهر من العمر.

الرضع الذين يتم إعطاؤهم لبن صناعي لا يحتوي على الحديد.

الأطفال الذين يعانون من السمنة المفرطة.

أعراض نقص الحديد عند الأطفال

فيما يلي عدد من الأعراض التي يمكن أن تظهر على الطفل عند تعرضه لفقر الدم

وجود شحوب في الوجه.

لاحظ تعب الطفل وقلة نشاطه.

برودة القدمين واليدين.

لاحظ النمو البطيء للطفل.

تنفس بسرعة.

ضعف شهية الطفل.

الفحوصات التي يجب القيام بها للطفل

عند ظهور الأعراض السابقة يقوم الطبيب بإجراء بعض الفحوصات التالية حتى يتمكن من التأكد من عدد خلايا الدم الحمراء، وهذه الفحوصات هي

اختبار مستوى الهيموجلوبين

إنه أول فحص للتأكد من وجود فقر الدم.

فحص كمية الدم الكامل

إذا بدا أن مستوى الهيموجلوبين غير طبيعي، يأمر الطبيب بإجراء هذا الاختبار، ويهدف إلى التحقق من أحجام وأشكال خلايا الدم الحمراء.

قم باختبار مسحة الدم

حيث يتم فحص عينة من دم الطفل تحت المجهر يقوم الطبيب المختص بتحديد نوع فقر الدم بإجراء هذا التحليل.

تحليل الخلايا الشبكية في الدم

الغرض من هذا التحليل هو التحقق من وجود خلايا الدم الحمراء غير الناضجة، وحساب معدل تكوين خلايا الدم الحمراء.

منع الرضيع من الإصابة بفقر الدم

فيما يلي عدد من الطرق الوقائية التي يمكن اتباعها، بحيث تكون نسبة دم الطفل طبيعية وليست منخفضة

طفل يرضع

يعطى لبن مدعم بالحديد فلا داعي للقلق في هذه الحال. أما الطفل الذي يرضع فيجب استشارة طبيب من سن 4 أشهر لإعطائه مكملات الحديد بشكل يومي.

مولود قبل الأوان

يعطى له الحديد من سن أسبوعين حتى يبلغ سنة ولكن بعد استشارة الطبيب.

يبدأ الطفل في الأكل أثناء الرضاعة الطبيعية

يجب أن تهتم الأم بإعطائه أنواع الأطعمة التي تحتوي على الحديد. كما يجب الحرص على إعطاء الطفل طعامًا يحتوي على فيتامين سي لأنه يدعم امتصاص الحديد بشكل أكبر، بما في ذلك الفراولة والحمضيات والطماطم، حيث يساعد تناول هذه الأطعمة على زيادة قدرة الجسم على امتصاص الحديد والاستفادة منه.

انتهى مقالنا اليوم الذي تحدث عن نسبة الدم الموجودة في جسم الرضيع وتكون مناسبة وعلامة كبيرة على صحته اكانت قوية ام يحتاج الى رعاية وتقوية دمه من خلال بعض الادوية او تناول الأغذية المناسبة للجسم وهذا كله يصب في كفة اهتمام الاباء بصحة ابناءهم كيف تكون العرب اليوم يتكلم في هذا المقال عن هذا الموضوع المهم بعنوان مقال نسبة دم الطفل الرضيع.