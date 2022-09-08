كم تبلغ نسبة فوائد بنك فيصل الإسلامي 2022 ، بنك فيصل الإسلامي هو من أكبر البنوك في مصر وهو أول بنك يتبع أحكام الشريعة الإسلامية في كافة التعاملات ويقسم الفوائد والأرباح على العملاء ويقدم عددا من المزايا التي تجعله من أفضل البنوك في مصر، حيث يعتبر بنك فيصل الإسلامي من البنوك التي يقدم ميزات إلى كافة المواطنين في جمهورية مصر العربية.

بنك فيصل الإسلامي 2022

يعتبر بنك فيصل الإسلامي من أوائل البنوك التجارية في مصر والذي يعمل في كافة الفعاليات وتم إطلاقه وعمل 1979 وتم فكره منذ خمس سنوات عندما تولى مؤسسة هذا البنك إلى قرار إنشاء بنك إسلامي يتبع أوامر الشريعة الإسلامية في مصر ويعتبر أول من قدم فكره هذا البنك الأمير فيصل بن عبد العزيز حتى إن أصبح أول من طرح هذه الفكرة في جمهورية مصر العربية ليتبع نظام المعاملات الإسلامية.

الميزات التي يقدمها بنك فيصل الإسلامي

يقدم بنك فيصل العديد من المزايا البنكية التي تتم بطرق إسلاميه ومنها:

لا يتم احتساب الفائدة من بداية فتح الحساب ولكنه يبدأ في شهر من فتح الحساب.

يمكن إلى صاحب الحساب سحب الوديعة في إي وقت يشاء له.

يستحق الرصيد المتبقي في الحساب في نهاية كل ربع سنه ويتم إضافته إلى حساب التداول أو ما يعرف بحساب الاستثمار.

تم إجراء السحب مرتين في العام على أسماء العملاء في البنك والفائز بالسحب يتم حصولها على عمره.

سعر فوائد بنك فيصل الإسلامي

يعتبر بنك فيصل الإسلامي من البنوك التي تتبع الشريعة الإسلامية في المعاملات البنكية ويقدم أسعار فائدة تتبع الشريعة الإسلامية وهي على الثاني: