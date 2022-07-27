نسبة هرمون الحليب الطبيعي لحدوث الحمل ،ان أهمية نسبة الاعتيادية لهرمون الحليب التي تؤدي الى حدوث الحمل، إذ أن وجوده في الجسم بمستوى غير اعتيادي قد يؤثر سلبًا على فرص حدوث الحمل و أيضا ارتفاع مستوى هرمون الحليب عن النسبة الطبيعة قد يسبب معضلات مثل: توقف المبايض عن القيام بالإباضة، ومعارضة صنع هرمون الإستروجين وهذا يسبب عدم انتظام أو انقطاع الدورة الشهرية.

نسبة هرمون الحليب الطبيعي إلى حدوث الحمل

قبل شرح نسبة هرمون الحليب الطبيعي إلى حدوث الحمل لابد من توضيح ما هو هرمون الحليب، وهرمون الحليب يسمى أيضا هرمون البرولاكتين، وهذا الهرمون الذي هو نتاج نشاط الغدة النخامية في الجسم، يوجد هذا الهرمون بشكل خاص في كل من الرجال والنساء، ولكن بالنسبة للإناث، فإن هذا الهرمون مسؤول عن تنظيم الدورة الشهرية وحدوث الحمل أيضًا.

بالنسبة للأنثى، يرتفع هذا الهرمون أثناء الحمل والرضاعة أيضًا، حيث أن هذا الهرمون مسؤول عن تحفيز جميع خلايا الجسم لإنتاج الحليب في ثدي المرأة لإرضاع طفلها، لذلك يجب متابعة هذا الهرمون بشكل خاص وجميع التغييرات في النسب التي تحدث لها.

نسبة هرمون الحليب الطبيعي إلى حدوث الحمل هي نسبة طبيعية محددة يحدث عندها الحمل، ولكن في حال كانت هذه النسبة أعلى من المعدل الطبيعي لها فهذه مشكلة كبيرة يجب التعامل معها و يتم علاجها بسرعة، فعند ارتفاع هذه النسبة يعني توقف المبايض عن أداء نشاط التبويض وبالتالي يحدث اضطراب هرموني كبير ينتج عنه فترات غير منتظمة أو حتى متقطعة.

كما أن انخفاض نسبة هرمون الحليب عن معدله الطبيعي مشكلة يجب معالجتها بسرعة، لأن هذا يعني عدم قدرة الأنثى على إرضاع طفلها وإرضاعها بسبب الحليب الذي لم يتم إنتاجه.

أما بالنسبة لهرمون الحليب أثناء الحمل، فمن الطبيعي أن يرتفع عن النسبة المحددة، فقد يصل هذا الارتفاع إلى عشرة أضعاف المعدل الطبيعي، لذلك لا داعي للقلق، بل هو الوضع الطبيعي. وتستمر هذه النسبة في الارتفاع طوال فترة الحمل، ثم تزداد بعد الولادة، وتستمر لفترة، وذلك بسبب دور هذا الهرمون في إفراز الحليب الذي تحتاجه الأم لطفلها.

وطوال فترة الرضاعة، يستمر هذا المعدل في الزيادة، ولكن في حالة توقف الرضاعة، يعود هذا المعدل سريعًا إلى الانخفاض عن النسبة الطبيعية المحددة له.

تبلغ نسبة هرمون الحليب الطبيعي إلى الحمل 23 ميكروجرام / لتر، حيث من المعروف أن هذه النسبة طبيعية وأنه من المتوقع أن تزداد بشكل مفرط أثناء الحمل ثم تزداد أكثر أثناء الرضاعة الطبيعية.

أسباب ارتفاع مستويات البرولاكتين

هناك أسباب كثيرة تؤدي إلى زيادة نسبة هرمون الحليب عن المعدل الطبيعي أه وهذه أسباب لابد من التعرف عليها ومن هذه الأسباب ما يلي

ورم الغدة النخامية؛

سرطان الرئة.

قصور الغدة الدرقية.

الإرهاق الجسدي والنفسي المستمر.

في حالة تناول الأطعمة وبعض المواد الغذائية غير الملائمة.

تلف جزيئات الكبد.

أمراض الكلى في الجسم.

معالجة المستويات العالية من البرولاكتين

عند حدوث زيادة أو نقصان في مستوى هرمون الحليب، يجب التعامل مع هذه الحالة بسرعة وعلاجها، ولكن يتم علاج هذه الحالة باستخدام الأدوية والعقاقير الطبية. من أمثلة هذه الأدوية ما يلي

بروموكريبتين.

كابيرجولين.

لكن يجب مراعاة أن هذه الأدوية قد تؤدي إلى اضطراب في المعدة وغثيان مستمر.

أسباب انخفاض مستويات البرولاكتين

كما أن هناك أسباب تؤدي إلى زيادة نسبة هرمون الحليب في الجسم، كما أن هناك أسبابًا تؤدي إلى انخفاض هذه النسبة، وهو أمر مطلوب للتعرف عليها لمعرفة الحالات المرضية المفاجئة التي قد تؤثر على الجسم. الجسم، ومن أسباب نقص هذا الهرمون ما يلي

تناول بعض الأدوية الطبية التي تحتوي على مادة الدوبامين التي تساعد على خفض مستوى هذا الهرمون.

حدوث قصور في الغدة النخامية.

كيف يتم تشخيص ارتفاع مستوى البرولاكتين

يتم تشخيص حالة ارتفاع هرمون الحليب في الجسم من خلال فحص دم شامل، ويتم من خلاله توضيح النسبة المحددة لهذا الهرمون وتشخيص ما إذا كان هذا الهرمون مرتفعًا أم لا.

يتم تشخيص حالة ارتفاع نسبة البرولاكتين في الجسم من خلال تحليل الغدة الدرقية مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى البرولاكتين في الجسم.

يمكن تشخيص حالة ارتفاع هرمون الحليب من خلال التصوير بالرنين المغناطيسي الكامل، ويمكن أيضًا أن يتم ذلك من خلال فحص كامل بالأشعة المقطعية.

العوامل المؤثرة على مستوى البرولاكتين في الدم

عند تناول مجموعة من الأدوية الطبية مثل أدوية الضغط وجميع الأدوية التي تسبب الاكتئاب، وأدوية منع الحمل هي سبب خلل في مستوى هرمون الحليب في الدم.

عندما يعاني الإنسان من الإرهاق الجسدي والنفسي، وكذلك عندما يعاني من الأرق المستمر، فهذا سبب لاضطراب هرمون الحليب في الدم.

يتعرض الشخص لنوبات من القلق والتوتر المستمر، فضلاً عن الاضطرابات النفسية التي تسبب اضطراب هرمون الحليب.

أن يثابر الشخص على أداء التمارين التي تنعم الجسم بشكل مستمر.

العلاج الطبيعي لارتفاع البرولاكتين

في حالة رغبة الشخص في استخدام علاج طبيعي بدلاً من استخدام الأدوية والعقاقير الطبية، يتم اتباع الطرق التالية

من الممكن استخدام الفيتامينات التي يحتاجها الجسم، كما يمكن تناول جميع المكملات الغذائية التي تساعد على تقليل نسبة البرولاكتين في الدم.

هناك مجموعة من الفيتامينات التي تساعد في التحكم في نسبة البرولاكتين في الدم، ومن أمثلة هذه الفيتامينات فيتامين ب 6 وكذلك فيتامين د.

وهناك طرق أخرى تستخدم للسيطرة على هذا الهرمون بشكل طبيعي مثل الإقلاع عن التدخين نهائياً وكذلك الاستمرار في ممارسة جميع التمارين التي تساعد على تقوية الجسم.

تناول جميع الخضار والفواكه التي تساعد على تقوية الجسم وتزويده بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها.

اشرب باستمرار الكمية المناسبة من الماء يوميًا من أجل إفادة الجسم.

التقليل من تناول الأرز والمعكرونة بشكل يومي، لاحتوائهما على نسبة كبيرة من السكر المضر بالجسم.

التقليل من تناول الأعشاب التي تساعد على التحكم في نسبة الحليب في الجسم، ومن الأمثلة على هذه الأعشاب الحلبة واليانسون التي تسبب زيادة في هرمون الحليب في الدم.

يتم علاج الازدياد للوصول إلى نسبة هرمون الحليب الطبيعي لحدوث الحمل من خلال وصفة مجموعة من الأدوية علما أنه يتم زيادة الجرعة المطلوبة من هذه الأدوية تدريجيًا، لأنها قد تؤدي الى الغثيان ومشكلات في المعدة وفي حال وجود الأورام يتم استعمال الأدوية لتقليل حجم الورم، أو اللجوء إلى الجراحة لإزالة الأورام الصغيرة.