نسب القبول في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل 1444 ، نتيجة التسائل من قبل الكثير من الطلاب حول التعرف على نسبة التسجيل و القبول في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ، كونها من الجامعات المميزة داخل المملكة العربية السعودية كون أيام نسبة القبول يتم نشرها حسب العلامات المتعلقة بالطلاب لكل عام ، و وذلك للإلتحاق بالجامعة وهو ما يتوافق مع النسبة المرجحة للطالب وعليه يتم اعلاننسب القبول في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل 1444 ، تابعوا معنا .

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل من الجامعات الحكومية السعودية المستقلة. تأسست عام 1975 م على الطريق الساحلي بين الدمام والخبر بحي الراكة. 21 كلية تخدم أكثر من 45 ألف طالب وتسعى دائمًا لتوسيع تخصصاتها وتطوير مناهجها وتوفير بيئة أكاديمية على أعلى مستوى من أجل توفير مناهج علمية هادفة.

معدلات القبول بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل 1444

لم يتم الإعلان عن معدلات قبول جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل 1444 بعد، ومن المفترض أن يتم تقديمها عبر بوابة القبول بالجامعة قريبًا، والتي يمكن الوصول إليها “” لمتابعة آخر التحديثات بشكل مستمر، لكن بشكل عام، قد لا تختلف النسب كثيرًا عن نسبة القبول في الجامعة. العام الدراسي الماضي 1443 هـ، ويمكن الاطلاع عليه من خلال ما يلي

معدلات القبول للطلاب

المسار / التخصص معدل القبول المسار العلمي 86.97 المسار الصحي 92.64 المسار الهندسي 87.44 كلية التمريض 89.29 كلية الشريعة والقانون تختص بالشريعة فقط 90.46 كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع 90.58

معدلات القبول للطالبات

المسار / التخصص معدل القبول المسار العلمي بالدمام 90.1 المسار العلمي بالجبيل 88.8 المسار الصحي 95.57 المسار الصحي لكلية العلوم الطبية التطبيقية بالجبيل 94.94 المسار الانساني بالدمام 78.85 المسار الإنساني في الجبيل 78.38 المسار الهندسي 95.04 كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع 89.03 كلية المجتمع بالقطيف 81.81 كلية المجتمع بالدمام 83.64

تاريخ تسجيل جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل 1444

أعلنت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، موعد القبول والتسجيل للعام الدراسي الجديد 1444 هـ، لمراحل البكالوريوس، ومن المقرر أن يبدأ التسجيل خلال الفترة من 3 إلى 8 محرم 1444 هـ، الموافق للتاريخ الميلادي من من 1 إلى 6 أغسطس 2022 م، وأكدت الجامعة أن استلام طلبات التسجيل سيكون من خلال بوابة القبول الإلكتروني، وكذلك من خلال التطبيق الإلكتروني للجامعة للأجهزة الذكية (MY IAU)، والذي يمكن تنزيله “” لأجهزة Android، أو “” لجهاز iPhone.

حساب النسبة المرجحة جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل 1444

حددت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل معادلة حساب النسبة المرجحة للعام الدراسي 1444 هـ والتي جاءت كما هو موضح بالصورة التالية

جدير بالذكر أن الجامعة تتيح للطلاب إمكانية استخراج النسبة المرجحة إلكترونيًا من خلال موقعها الإلكتروني، أو من خلال التطبيق الإلكتروني على الأجهزة الذكية، وذلك لتسهيل الأمر على الطلاب أثناء عملية التسجيل. يمكن أيضًا استخدام موقع الويب لحساب النسبة المئوية الموزونة بدقة مباشرة “”.

شروط القبول جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل 1444

يمكن للطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الاطلاع على شروط القبول بالجامعة لعام 1444 هـ من خلال ما يلي

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويمكن قبول الأجانب غير السعوديين بشرط أن تكون الأم سعودية.

يجب أن يكون الحد الأدنى للسن لغير السعوديين أو رجال القبائل المهجرين 17 عامًا، والحد الأقصى 25 عامًا، ويجب أن يكون لديهم تصريح إقامة ساري المفعول وتصريح من وزارة الداخلية.

أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية السعودية أو ما يعادلها.

أن يجتاز المتقدم اختبار القدرات العامة واختبار التحصيل من المركز الوطني للقياس، وأن تكون درجته موثقة ببرنامج التعاملات الحكومية “يسّر”. يشترط أيضًا ألا يكون قد مضى أكثر من 5 سنوات على تاريخ اجتياز الاختبار.

يشترط ألا يكون لدى المتقدم سجل في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل خلال العام الدراسي 1444 هـ، أو خلال فترة سابقة، كما يشترط ألا يكون مسجلاً في جامعة سعودية أخرى.

شروط القبول جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل مسارات الكليات الصحية

أما بالنسبة للمسارات الصحية فقد حددت عمادة القبول بالجامعة عدة شروط إضافية إلى جانب الشروط العامة للقبول وهي كالتالي

يشترط على المتقدم اجتياز اختبار اللياقة المهنية المسجل من خلال مركز طب الأسرة والمجتمع بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.

أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة خلال العام الدراسي الحالي 1443 هـ أو بحد أقصى العام السابق 1444 هـ.

شروط القبول جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل كلية الشريعة والقانون

بالإضافة إلى الشروط العامة للقبول، يشترط على المتقدمين للالتحاق بكلية الشريعة والقانون ما يلي

النجاح مطلوب في المقابلة الشخصية التي تجرى مع المرشحين.

يجب ألا تقل النسبة المرجحة للمتقدمين عن 80٪.

للطلبة الراغبين في الالتحاق ببرامج الشريعة والقانون تحسب النسبة المرجحة (50٪ من متوسط ​​الثانوية العامة + 50٪ من اختبارات الكفاءة).

بالنسبة للطالبات المرشحات لدراسة برنامج الشريعة فقط، تحسب النسبة المرجحة (30٪ من متوسط ​​الثانوية العامة + 30 من اختبارات القدرة + 40٪ من علامة التحصيل).

آلية التواصل مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

تخصص جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل العديد من قنوات الاتصال والقنوات التفاعلية الإلكترونية للسماح للطلاب والطالبات بالتواصل معهم والتعرف على كافة المعلومات المتعلقة بآلية التسجيل والقبول، والدورات والتخصصات المتاحة في الجامعة، بالإضافة إلى توفيرها. فرصة متابعة الخطة الزمنية للتسجيل، ويمكن الاستفادة مما يلي بالوسائل المناسبة للتواصل

الاتصال عبر الرقم الموحد (+966133333766).

التواصل عبر WhatsApp.

قم بزيارة الموقع الرسمي ““.

التواصل من خلال خدمة الدعم المباشر للمحادثات الفورية “”.

الحساب الرسمي لعمادة القبول والتسجيل عبر منصة تويتر.

سناب شات، عمادة القبول والتسجيل ““.

إنستغرام لعمادة القبول والتسجيل ““.

التواصل من خلال منصة المستفيدين (IAU-BSC) بالجامعة “”.

رابط عمادة القبول والتسجيل بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل 1444

أطلقت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بوابة إلكترونية للعام الدراسي الجديد 1444 هـ، وذلك لاستقبال طلبات القبول في الجامعة لجميع طلاب الثانوية العامة، وكذلك لعرض النتائج والقبول. معدلات العام الدراسي 1444 هـ، ولعرض معادلة حساب النسب المرجحة. يمكن زيارة البوابة مباشرة. .

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف نسب القبول في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل 1444 ، و آلية التواصل مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ، و شروط القبول جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل مسارات الكليات الصحية ، و حساب النسبة المرجحة جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل 1444 .