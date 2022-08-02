نسب القبول في جامعة الحدود الشمالية 1444 ، نتيجة التسائل من قبل الكثير من الطلاب حول التعرف على نسبة التسجيل و القبول في جامعة الحدود الشمالية ، كونها من الجامعات المميزة داخل المملكة العربية السعودية كون أن نسبة القبول يتم نشرها حسب العلامات المتعلقة بالطلاب لكل عام ، و وذلك للإلتحاق بالجامعة وهو ما يتوافق مع النسبة المرجحة للطالب وعليه يتم اعلان نسب القبول في جامعةجامعة الحدود الشمالية ، تابعوا معنا .

جامعة الحدود الشمالية بالمملكة العربية السعودية

تعد جامعة الحدود الشمالية بالمملكة العربية السعودية من الجامعات المتميزة التي أسسها في منطقة عرعر الملك عبد الله السعودي عندما قام بجولة تفقدية على الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية. أن تكون جامعة الملك عبد العزيز جامعة مستقلة تعرف باسم جامعة الحدود الشمالية.

معدلات القبول بجامعة الحدود الشمالية 1444

تم تحديد معدل القبول في جامعة الحدود الشمالية لبرامج الدبلوم والبكالوريوس، والنسبة المئوية على النحو التالي

الطلاب والطالبات العلميون الثانوية العامة 50٪، اختبار القدرات والإنجاز 25٪.

طلاب الأدب الثانوية 60٪، اختبار القدرات والإنجاز 20٪.

طلاب الأدب الثانوية 60٪، القدرات 40٪.

أقل نسبة تم قبولها في جامعة الحدود الشمالية

تتميز جامعة الحدود الشمالية بوجود العديد من التخصصات المتميزة التي تشمل الفروع المختلفة في الدولة سواء كانت علمية أو أدبية. أدناه نراجع أقل معدلات القبول في جامعة الحدود الشمالية

كلية الهندسة 85٪.

الكليات الصحية 90٪

كلية التمريض 85٪.

كلية الصيدلة رفحاء 85٪.

كلية الحاسبات وتقنية المعلومات 75٪.

– كلية رفحاء للعلوم والآداب 75٪.

كلية العلوم الطبية التطبيقية 88٪.

كلية التربية 75٪.

كلية إدارة الأعمال 80٪ لطلبة المسار العلمي، و 75٪ لطلبة المسار الأدبي.

كلية العلوم 75٪.

كلية الاقتصاد المنزلي 75٪.

كلية العلوم والآداب 75٪.

الكليات التطبيقية في عرعر ورفحا والطريف 70٪.

– كلية العلوم والآداب بالعقيلة 75٪.

شروط القبول بجامعة الحدود الشمالية 1444

هناك مجموعة من الشروط للقبول في جامعة الحدود الشمالية. نراجع هذه الشروط على النحو التالي

أن يكون الطالب سعودي الجنسية.

أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

اجتياز اختبار القدرات والتحصيل والحصول على معدل القبول في مسارات الكلية.

يتطلب المسار الأدبي اجتياز اختبار القدرات العام فقط.

ألا تتجاوز شهادة الثانوية العامة 5 سنوات من وقت الحصول عليها.

لا يجوز فصل الطالب أكاديمياً أو تأديبياً.

تعرف على جميع الشروط التي تضعها الكلية للراغبين في التسجيل.

كيفية التسجيل في جامعة الحدود الشمالية

يمكن التسجيل في جامعة الحدود الشمالية والانضمام إلى أحد تخصصات الجامعة أو كلياتها من خلال الخطوات التالية

اذهب إلى موقع جامعة الحدود الشمالية ““.

تحديد عمادة القبول والتسجيل.

حدد علامة التبويب مدخل القبول.

انقر فوق إنشاء حساب لأول مرة.

اكتب المعلومات المطلوبة متضمنة رقم السجل المدني والبريد الإلكتروني والرمز السري.

انقر فوق متابعة.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب الطالب ثم اكتب المعلومات المطلوبة.

قم بتسجيل الدخول وحدد الخيار لتقديم طلب جديد.

اكتب جميع المعلومات المطلوبة ؛ ثم تأكد من صحتها.

انقر فوق خيار حفظ.

املأ الرغبات على أساس الأولوية.

انقر فوق حفظ المعلومات.

تقديم الطلب.

مواعيد التسجيل بجامعة الحدود الشمالية 1444

تم تحديد موعد التسجيل في جامعة الحدود الشمالية للعام الدراسي 1444 هـ حيث من المقرر أن يبدأ التسجيل يوم الأحد الموافق 2/1/1444 هـ الموافق 31/7/2022 م. يتم تحديد تفاصيل مواعيد القبول والتسجيل من خلال الجدول التالي

الحدث يبدأ من ينتهي في بدء استقبال الطلبات من خلال البوابة الأحد 02/1/1444 هـ _ 31/7/2022 م الخميس 1/6/1444 هـ – 8/4/2022 م إعلان نتائج الترشيح الاثنين 1444/1/10 هـ _ 2022/8/8 م – تأكيد القبول الاثنين 1444/1/10 هـ _ 2022/8/8 م الأربعاء 1444/1/12 هـ _ 10/8/2022 م نشر ارقام الجامعات الأحد 16/1/1444 هـ _ 14/8/2022 م الاثنين 17/1/1444 هـ _ 15/8/2022 م الأسبوع التمهيدي للسنة التحضيرية وتسجيل الدورة الأحد 1444/1/23 هـ _ 21/8/2022 م يوم الخميس 1444/1/27 هـ _ 25/8/2022 م بداية الدراسة للفصل الدراسي الأول الأحد 02/1/1444 هـ _ 2022/8/8 م _

تخصصات جامعة الحدود الشمالية

تقدم جامعة الحدود الشمالية العديد من التخصصات التي تناسب جميع الطلاب والطالبات والمتوافقة مع متطلبات العصر الحديث. تعمل الجامعة جاهدة لتوفير تخصصات تتناسب مع احتياجات السوق المحلي والعالمي. فيما يلي أهم هذه التخصصات

تخصص علوم الحاسب وتقنية المعلومات.

تخصص رياض الأطفال.

تخصص فيزياء.

تخصص هندسة كيميائية.

تخصص المالية.

التخصص في نظم المعلومات الإدارية.

تخصص في إدارة الموارد البشرية.

التخصص في الإدارة العامة.

تخصص تسويق.

تخصص هندسة كهربائية.

تخصص هندسة صناعية.

تخصص هندسة مدنية.

تخصص الكيمياء.

تخصص اللغة الإنجليزية وآدابها.

تخصص رياضيات.

تخصص في الدراسات الإسلامية.

متخصص في إدارة الأعمال.

تخصص اللغة العربية.

تخصص في القانون.

تخصص الطب.

تخصص اللغة الإنجليزية.

التخصص التخصصي.

رابط دخول جامعة الحدود الشمالية nbu.edu.sa

تمتلك جامعة الحدود الشمالية موقعًا إلكترونيًا يمكن من خلاله التعرف على جميع المعلومات والإعلانات الجديدة التي أعلنت عنها إدارة الجامعة. كما يمكن التعرف على شروط ونسب القبول في تخصصات الجامعة، وإمكانية الاستفادة من خدمات المعلومات الأخرى بكل سهولة. رابط دخول جامعة الحدود الشمالية “.

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