نسب القبول في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 1444 وشروط القبول ، في ضمن التسائلات التي إنتشرت في الأوقات الحالية من قبل الأباء والامهات حول التعرف على النسب ومعدلات القبول الخاصة بالجامعات وذلك بهدف موازاة إمكانية إلحاق أبنائهم باي من تلك الجامعات أو الكليات نتيجة النسبة التي تعرضها الجامعات للإلتحاق بها ومن تلك الجامعات نسب القبول في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 1444 وشروط القبول .

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

تعتبر جامعة الملك فهد للبترول والمعادن من أبرز الجامعات في المملكة العربية السعودية حيث تكمن أهميتها عالمياً ومحلياً حيث استطاعت الحصول على براءة اختراع، وحصلت على المرتبة السادسة عالمياً. تضم الجامعة البترولية العديد من التخصصات والكليات المختلفة في مختلف المجالات التي تتيح للطلاب اكتساب المهارات والخبرات اللازمة.

معدل القبول بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن

حددت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن معدلات القبول الجديدة وهي كالتالي

شهادة الثانوية العامة الحصول على 20٪.

اختبار القدرات احصل على 30٪.

اختبار تحصيلي احصل على 50٪.

شروط القبول بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن 1444

تم وضع مجموعة من الشروط والأحكام للقبول في جامعة الملك للبترول وهي كالتالي

مطلوب شهادة ثانوية حديثة من نفس العام أو العام الماضي.

أن تكون الشهادة الثانوية معتمدة من الجهات المختصة.

يجب أن تكون النسب المئوية لنتيجة الطالب معادلة للشهادة في حال كانت معادلة.

يجب أن يكون عمر الطالب أكثر من 17 عامًا عند حصوله على الثانوية العامة.

إجراء اختبار القدرات والإنجاز.

الخضوع لاختبار التحصيل مطلوب في السنة التي يتم فيها القبول بالجامعة.

إذا تم قبول مقدم الطلب سابقًا في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، فلن يتم قبوله للعام الجديد.

يجب أن يكون لديك نتيجة اختبار اللغة الإنجليزية TOEFL أو IELTS أو STEP.

كيفية التسجيل في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 1444

عند تقديم طلب للقبول في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، يجب اتباع الخطوات التالية

اذهب من خلال رابط موقع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

اضغط على علامة القبول الموحد بالجامعة.

أدخل جميع البيانات والمعلومات الشخصية (رقم الهوية الوطنية، رقم الهاتف المحمول، عنوان البريد الإلكتروني).

تحميل جميع المستندات المطلوبة والمرفقات والمستندات الداعمة من خلال الموقع.

السماح لمقدم الطلب بتقدير بعض الملاحظات حول اختبارات القبول.

انقر على أيقونة تسجيل البيانات.

أرسل رسالة عبر رقم الهاتف للتأكيد.

انقر على زر تأكيد الطلب، ثم إرسال.

المستندات المطلوبة للتسجيل في جامعة الملك فهد للبترول

عند التقدم للتسجيل في جامعة البترول لا بد من تحميل المستندات التالية

الحصول على نسخة مصدقة من كشوف الدرجات الثانوية.

إرفاق صورة حديثة لمقدم الطلب.

تحميل نسخة من بطاقة الهوية الوطنية لمقدم الطلب.

إرفاق نسخة مصدقة وصورة مصدقة من شهادة ميلاد مقدم الطلب.

دليل التخصصات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

يمكن الاطلاع على أهم برامج وكليات وأهداف جامعة الملك فهد للبترول والمعادن من خلال الدليل الإلكتروني الرسمي للتخصصات والذي يتم تحميله مباشرة، حيث يمكن للطالب معرفة معايير ومعدلات القبول لكل كلية وتخصص ضمن جامعة.

رابط لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن

يمكن الدخول من خلال الموقع الرسمي لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن مباشرة “” والاطلاع على أهم الشروط والضوابط وأبرز الإجراءات لعملية التقديم للقبول في الجامعة، بالإضافة إلى تحديد النسب و معايير خاصة للقبول في كليات وتخصصات الجامعة.

وفي النهاية لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عن المعلومات التفصيلية حول نسب القبول في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 1444 وشروط القبول ، و رابط لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ، و دليل التخصصات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ، و المستندات المطلوبة للتسجيل في جامعة الملك فهد للبترول .